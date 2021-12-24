Ücretsiz diş teli tedavisi uygulayan hastaneler hangisi?

Sosyal Güvenlik Kurumu, diş teli hizmeti veriyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu hizmetinden yararlanmak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Devlet, belli yaş aralığında olan vatandaşların diş tedavileri ile tel ücretlerini karşılıyor.

Tel tedavisi kimler için ücretsiz?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ücretsiz tel tedavi hizmetinden yararlanmak için aranan kriterler şunlardır;

18 yaşın altında olan kişiler ücret ödemeden tel tedavisi yaptırabiliyor,

Ağız ve diş sağlığı hastada hayati derecede etkiliyse devlet hastaneleri tel tedavisini yapıyor,

Tel tedavisi hastanın ağız sağlığı için zorunlu bir sebep ile olmalı,

Çene iskeleti sorunu yaşanması ve dişsel bozukluklar gibi durumlarda hastanalar ücretsiz tedavi ediliyor,

Diş çarpıklığı, çene geriliği ve çene bozukluğu gibi durumlarda da tel tedavisi uygulanmaktadır.

Ücretsiz tel tedavisi uygulayan hastaneler hangisi?

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Merkezi

Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Kağıthane Devlet Hastanesi

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Bakırköy Sadi Konuk Eah Bakırköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Eyüpsultan Devlet Hastanesi

Alibeyköy Ağız ve Diş Hastanesi

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi

Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi

Bayrampaşa Devlet Hastanesi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Marmara Üniversitesi Diş Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Nilüfer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (Nilüfer Diş Hastanesi)

Bursa il Sağlık Müdürlüğü Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Çekirge Devlet Hastanesi Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

Bursa Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Ataevler Semt Polikliniği

75. Yıl Ankara Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi

Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Osmanlı Ağız ve Diş Hastanesi

Mamak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Kavanlıdere Çankaya Ankara Diş Hastanesi

Sincan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

75. Yıl Ankara Ağız Ve Diş Sağlığı Merkez Ulucanlar

Gölbaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İzmir Eğitim Diş Hastanesi

Bonova Diş Hastanesi

İzmir Eğitim Diş Hastanesi Gaziemir Semt Polikliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

İzmir Eğitim Diş Hastanesi Balçova Polikliniği

Bonova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Çınarlı Diş Hastanesi

Narlıdere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Buca Semt Polikliniği

Bonova Semt Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Özel Adana Akademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Yüreğir Karșıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Seyhan Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

Seyhan Fatma Kemal Timuçin Ağız Ve Diş Hastanesi

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi Yüreğir Adana

Devlet hastaneleri tel tedavisi yapıyor mu?

Devlet diş hastanelerinde,

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde,

Üniversitelerdeki diş hekimliği bölümlerinde,

Diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde,

Devlet hastanelerinin ortodonti bölümlerinde,

Devlet klinikleri, diş ve ortodonti bölümlerinde tel tedavisi yapılmaktadır.

Devlet hastaneleri tel tedavisi ücretleri

Tel tedavileri devlet hastanelerinde de yapılıyor. Tel tedavisi uygulayan devlet hastanelerinin isimleri şu şekildedir;

Devlet hastanelerinde tel tedavileri 18 yaşın üstündeki hastalarda ücretli yapılıyor. Devlet hastanelerinde yapılan tel tedavilerinin ücreti 2 bin – 9 bin TL arasında değişiyor.

Özel hastane tel tedavisi ücretleri

Özel hastaneler ile kliniklerde yapılan tel tedavilerinin ücretleri 2.500 TL -15.000 TL arasında değişiyor.

Tedaviye göre tel ücretleri ne kadar?

Açık Kapanışlı Ortodontik Tedavi fiyatı 4.530 TL.

Ağız Dışı Aparey Tatbiki fiyatı 895 TL.

Angle birinci Sınıf Anomalilerinin Tedavi fiyatı 2.645 TL.

Angle ikinci Sınıf Anomalilerinin Tedavi fiyatı 3.400 TL.

Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi fiyatı 180 TL.

Aparey Tamiri fiyatı 305 TL.

Ara Dönem Model Yapımı fiyatı 125 TL.

Ara Dönem Sefalometrik Film Analiz fiyatı 155 TL.

Bant Tatbik fiyatı 320 TL.

Bant Veya Braket Çıkarılma fiyatı 105 TL.

Braket Tatbik fiyatı 305 TL.

Büküm İçeren Tel Tatbik fiyatı 395 TL.

Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapım fiyatı 1.710 TL.

Dudak Yastıkçığı fiyatı 1.005 TL.

Düşen Bant Tatbik fiyatı 230 TL.

Düşen Braket Tatbik fiyatı 285 TL.

Düz Ark Teli Tatbik fiyatı 375 TL.

Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilme fiyatı 2075 TL.

Hızlı Maksiller Expansiyon (Genişletme) Apareyi 1.335 TL.

Jasper – Jumper – Herbest Aygıtı 2.190 TL.

Kayıp Apareyin Yeniden Yapım fiyatı 820 TL.

Kemik Yaşı Tayini 105 TL.

Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 1.515 TL.

Lingual Ark 645 TL.

Lingual Ataçman Tatbiki 305 TL.

Lingual Braket Tatbiki 310 TL.

Lingual Teknikle Angle 1. Sınıf Anomalilerinin tedavi edilmesi 2.875 TL.

Lingual Teknikle Angle 2. Sınıf Anomalilerinin Tedavi edilmesi 3.740 TL.

Lingual Teknikle Angle 3. Sınıf Anomalilerinin Tedavi edilmesi 4.980 TL.

Model Cerrahisi 670 TL.

Nance Aparey 1.125 TL.

Oklüzal Cerrahi Splint 1.240 TL.

Ortodontik Ameliyat Arkı 2.160 TL.

Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 60 TL.

Ortodontik Fotoğraf 100 TL.

Ortodontik Model Analizi100 TL.

Ortodontik Model Yapımı 125 TL.

Ortodontik Modellerin Face-Bow İle Artikülatöre Taşınması 895 TL.

Önleyici Ortodontik Tedavisi 1.670 TL.

Pekiştirme Aygıtı 925 TL.

Pekiştirme Tedavi edilmesi 945TL.

Pendex 1.975. TL.

Positioner Yapımı 1.860 TL.

Postoperatif Dudak Damak Yarığı fiyatı 2.565 TL.

Preoperatif Dudak Damak Yarığı fiyatı 2.795 TL.

Reverse Curve’li Niti Ark Tatbik fiyatı 1.950 TL.

Sabit Kapanış Yükseltici Tatbik fiyatı 200 TL.

Sabit Pekiştirme Aygıtı 1.185 TL.

Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapım fiyatı 945 TL.

Vida Uygulaması tek vida 280 TL.

Devlet hastanelerinde tel sırasının gelmesi ne kadar sürüyor?

Üniversite hastanelerinde sıranın gelmesi yoğunluk durumuna göre değişiklik gösteriyor. Kimi zaman 1 hafta kimi zaman üç ay ya da daha fazla sürebiliyor. Ancak acil durumlar olduğu zaman devlet hastanelerinden bununla ilgili rapor alınarak özel hastanelere başvuruda bulunabilirsiniz. Ve özel hastanedeki tedavi SGK tarafından karşılanır.