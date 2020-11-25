İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Uçakla seyahatlerde korona virüs aşısı zorunlu mu olacak?

Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Qantas hava yolu şirketinin bu kararının ardından uçakla seyahatlerde koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak sorusu gündeme getirildi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 21:55
Uçakla seyahatlerde korona virüs aşısı zorunlu mu olacak?
Takip Et:

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda son aşamaya gelindi. Avustralya haya yolu şirketi Qantas koronavirüs aşının yapılmaya başlanmasıyla birlikte seferlerde aşı yapılmasını zorunluluk haline getireceğini açıkladı.


Qantas hava yolu şirketi CEO’su Alan Jones, aşıların kullanıma hazır hale getirilmesinin ardından uluslararası seferlerde yolcuların aşı yaptırmış olmalarını şart koşacaklarını duyurdu.

Alan Jones dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını ifade etti.

Diğer hava yolu şirketleri de aynı şartı koyabilir

Avustralya hava yolu şirketi Qantas’ın aldığı bu kararın ardından diğer hava yolu şirketlerinin de gündemine bu konu getirildi.  



Son Güncelleme: 25.11.2020 21:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
QantasKORONAHava Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 Kasım korona virüs tablosu açıklandı
25 Kasım korona virüs tablosu açıklandı
Dünya koronavirüs vaka tablosu son durum 25 Kasım 2020
Dünya koronavirüs vaka tablosu son durum 25 Kasım 2020
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
23 kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka artış hızı yükselmeye devam ediyor
23 kasım korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka artış hızı yükselmeye devam ediyor
Çin'in Pudong şehrinde Covid-19 sonrasında SARS paniği!
Çin'in Pudong şehrinde Covid-19 sonrasında SARS paniği!
22 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayıları 6 binin üzerine çıktı
22 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayıları 6 binin üzerine çıktı

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 26 Kasım 2020 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri
Akrep dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Akrep dizisi kanalı ve konusu
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2020
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Çeyiz parası için nereye başvurulur? Çeyiz parası başvuru işlemleri 2020
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Hindi affetme nedir? Şükran günü hindi affetme geleneği
Uçakla seyahatlerde korona virüs aşısı zorunlu mu olacak?
Gelecek Partisi kurucular kurulu kimlerden oluşuyor? Gelecek Partisi kurucular kurulu isim listesi belli oldu
Halka Dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Dizi final mi yaptı?
Instagram hikayesi gizli izlenir mi? Gizli instagram hikayesi izleme yöntemleri
Yavru kediler tuvalet için nasıl eğitilmeli?
13 Mart Cuma namazı kılınacak mı? Diyanetten açıklama!
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi konusu ve çekim yeri
Sahibinden 2.el araba ilan sitelerine ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? 2. el araç nasıl alınır? En ucuz ikinci el otomobil nereden alınır?
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşer mi, düşecek mi?
Kuruluş Osman Savcı Bey kimdir? Savcı Bey tarihte ne zaman öldü? Osman Bey ile Savcı Bey düşman mı?
Sadakatsiz izlendi mi? Dizi tutar mı? Sadakatsiz dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Zümrüdüanka dizisi Saniye (Sebahat Kumaş) kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.