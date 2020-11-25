Uçakla seyahatlerde korona virüs aşısı zorunlu mu olacak?

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda son aşamaya gelindi. Avustralya haya yolu şirketi Qantas koronavirüs aşının yapılmaya başlanmasıyla birlikte seferlerde aşı yapılmasını zorunluluk haline getireceğini açıkladı.

Qantasşirketi CEO’su Alan Jones, aşıların kullanıma hazır hale getirilmesinin ardından uluslararası seferlerde yolcuların aşı yaptırmış olmalarını şart koşacaklarını duyurdu.

Alan Jones dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını ifade etti.

Diğer hava yolu şirketleri de aynı şartı koyabilir

Avustralya hava yolu şirketi Qantas’ın aldığı bu kararın ardından diğer hava yolu şirketlerinin de gündemine bu konu getirildi.