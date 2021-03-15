Üç büyük şehirde alarm verildi! Vaka sayıları 3 katına çıktı

Sağlık Bakanlı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs vaka sayıları ile ilgili analizler ve risk haritasında görülen değişimler son haftalarda geçtiğimiz 1 yılın 3'e katladığını gösterdi. 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçiş yapılmasının ardından görülen vaka artışlarıyla ilgili de 3 ana etken ele alınıyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer büyükşehirlerden gelen vaka sayıları oranı son 10 gündür sürekli artış gösterirken, bunlara etken olarak kısıtlamaların esnetilmesi ile birlikte sokak hareketliliğin artması ifade ediliyor. Bunlara ek olarak İngiliz mutant virüsünün Türkiye'de genel olarak hızlı yayılı gösterdiği ve insanların tedbirlere riayet etmediği de büyük etken olarak değerlendiriliyor.

RAHATLAMA MAYIS AYINDA!

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE VAKA SAYILARI KRİTİK BOYUTTA!

Koronavirüs sik haritasında göre günlük vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda 20 binleri geçebileceği belirtilirken, Mayısıs ayı ile birlikte havalar ısınınca aşılamanın etkisi ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasıyla vaka sayılarında bir düşüşün beklenildiği belirtildi.

1 Mart'tan itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinde İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yer alırken Ankara sarı kategoride yer alıyordu. Son gelen bilgilere göre ise İstanbul ve İzmir'de turuncu olan rengin kırmızıya dönebileceği belirtilirken özellikle megakent İstanbul için farklı bir formüllerin ele alınabileceği kaydedildi. Buna neden olarak ise kent genelinde özellikle kafe ve restoranların yüzde 50 kapasiteye uymadığı belirtildi.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesinde koronavirüs yer alırken illerde görülen vaka artışı tekrar gözden geçirilecek. Bugün toplantıda alınacak kararlar ile kırmızıya dönen illerde kafe ve restoranların durumları da belli olmuş olacak.