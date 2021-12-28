Turkovac aşısında randevular ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın seri üretime geçtiği bilgisini paylaşmasının ardından birçok kişi aşı randevularının ne zaman alınacağı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre ise inceleme süreci devam eden Turkovac aşısının öneklem yöntemi ile kontrol edildikten sonra hastanelere dağıtımı gerçekleştirilecek.

Aşıların bu hafta içerisinde kullanıma girmesinin beklenildiği yönünde yapılan açıklamada aşıların karekod işlemlerinin yapıldığı ve bazı uygulamalar için de 1 haftalık süreye ihtiyaç olunduğu bildirildi. Hafta sonuna doğru aşı randevularının açılacağı belirtilen açıklamada ayrıca aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 oranında bir etkinlik sağladığının tespit edildiği ifade edildi.