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Turkovac aşısında randevular ne zaman açılacak?

Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın seri üretime geçmesi ve aynı zamanda da dağıtıma çıkacağı bilgisinin paylaşılması sonrası birçok vatandaş aşı ile ilgili randevuların ne zaman açılacağı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Turkovac aşısı için randevular ne zaman açılacak? Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

28 Aralık 2021 Salı 15:52
Turkovac aşısında randevular ne zaman açılacak?
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac'ın seri üretime geçtiği bilgisini paylaşmasının ardından birçok kişi aşı randevularının ne zaman alınacağı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre ise inceleme süreci devam eden Turkovac aşısının öneklem yöntemi ile kontrol edildikten sonra hastanelere dağıtımı gerçekleştirilecek. 

Aşıların bu hafta içerisinde kullanıma girmesinin beklenildiği yönünde yapılan açıklamada aşıların karekod işlemlerinin yapıldığı ve bazı uygulamalar için de 1 haftalık süreye ihtiyaç olunduğu bildirildi. Hafta sonuna doğru aşı randevularının açılacağı belirtilen açıklamada ayrıca aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 oranında bir etkinlik sağladığının tespit edildiği ifade edildi.


Son Güncelleme: 28.12.2021 15:52
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