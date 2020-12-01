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Türkiye'ye Koronavirüs aşısı ne zama gelecek?

Tüm dünyada aşı çalışmaları devam ederken Türkiye'ye koronavirüs aşısının ne zaman geleceği merak konusu oldu. Bakan Koca konu ile ilgili açıklama yaptı.

01 Aralık 2020 Salı 00:39
Türkiye'ye Koronavirüs aşısı ne zama gelecek?
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları artarken yapılan aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Salgın, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkelerin birçoğunda aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar alınırken, Pfizer ve BionTech firması aşıyı piyasaya sürmek için hazır olduklarını söyledi.

Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?

Almanya’da yürütülen aşı çalışmalarında başarılı sonuç elde edilmesiyle, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüs aşısı ruhsatının Aralık ayı ortasında çıkacağını ifade etti. Aşı çalışmalarında büyük bir başarıya imza atan bioNTech firmasına övgü yağdıran Spahn, Alman çalışmasının bu alanda en önde olmasının kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

Normalden daha fazla kuru buz taşıyacak

Aşıları taşımakla görevlendirilen United Airlines firmasının uçuşlarına dair bilgi verilmezken, aşıların dünya geneline dağılımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurulduğu belirtildi. United Havayolları, aşıyı korumak için uçuşlarda normalden 5 kat daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi’nden izin istedi.

Koronavirüs aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yaparak aşı için ilk anlaşmaları yaptıklarını, bunun yanında diğer üreticilerle de görüşme yaptıklarını belirtti. Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs aşısının ücretsiz olacağı ve aşılamaya öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacağını ifade etti.



Son Güncelleme: 01.12.2020 00:39
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıBioNTechPfizerAlmanya
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