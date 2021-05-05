Türkiye'ye hangi aşılar ne zaman gelecek?

Pandemi süreci ile verilen mücadelenin en etkin yöntemlerinden birisi olan aşılama ve tedarik süreci devam ederken hangi aşıların ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı ile ilgili açıklamaları merak edilirken 6 ay içerisinde 50 milyon doz Rus Sputnik V, Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Alman BioNTech aşısının Türkiye’ye geleceği açıklananlar arasında yerini aldı.

Sağlık bakanı Koca 100 milyon doz Çinaşısı için anlaşma sağlandığı ve sevk işlemlerinin başlayacağını açıkladı. aşı tedariki konusunda yeniden harekete geçen Türkiye ilk olarak Çin’in Sinovac aşısı ile görüşme sağladı. Daha sonrasında tedarike Alman BioNTech ile devam etme kararı veren Türkiye aşıda sorun yaşanmaması için Rus Sputnik V aşısı ile de anlaşma sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda 50 milyon doz Rus Sputnik V aşı tedarikinin 6 ay içerisinde sonuçlanması beklenirken Alman bioNTech aşısının Haziran sonuna kadar 30 milyon doz alınacağı açıklandı. Sinovac aşısı için 100 milyon doz siparişi yapılırken sevkiyatın ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

Bakan Koca özellikle Çin’in Sinovac aşısının sevkiyatında yavaşlamaların yaşanabileceğinin altını çizerken gelecek dozlar için yapılan anlaşmalar ile yavaşlık olsa bile yeni gelen sevkiyatla aşı fazlalığı olacağı ve bunun bir sorun oluşturmayacağının altını çizmesi dikkat çekti.