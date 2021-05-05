İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Türkiye'ye hangi aşılar ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan aşı açıklamaları merak ediliyor. Pek çok kişi, Türkiye'ye hangi aşı ne zaman gelecek? sorusunu merakla araştırıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:31
Türkiye'ye hangi aşılar ne zaman gelecek?
Takip Et:

Pandemi süreci ile verilen mücadelenin en etkin yöntemlerinden birisi olan aşılama ve tedarik süreci devam ederken hangi aşıların ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı ile ilgili açıklamaları merak edilirken 6 ay içerisinde 50 milyon doz Rus Sputnik V, Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Alman BioNTech aşısının Türkiye’ye geleceği açıklananlar arasında yerini aldı.

Sağlık bakanı Koca 100 milyon doz Çin Sinovac aşısı için anlaşma sağlandığı ve sevk işlemlerinin başlayacağını açıkladı. aşı tedariki konusunda yeniden harekete geçen Türkiye ilk olarak Çin’in Sinovac aşısı ile görüşme sağladı. Daha sonrasında tedarike Alman BioNTech ile devam etme kararı veren Türkiye aşıda sorun yaşanmaması için Rus Sputnik V aşısı ile de anlaşma sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda 50 milyon doz Rus Sputnik V aşı tedarikinin 6 ay içerisinde sonuçlanması beklenirken Alman bioNTech aşısının Haziran sonuna kadar 30 milyon doz alınacağı açıklandı. Sinovac aşısı için 100 milyon doz siparişi yapılırken sevkiyatın ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.

Bakan Koca özellikle Çin’in Sinovac aşısının sevkiyatında yavaşlamaların yaşanabileceğinin altını çizerken gelecek dozlar için yapılan anlaşmalar ile yavaşlık olsa bile yeni gelen sevkiyatla aşı fazlalığı olacağı ve bunun bir sorun oluşturmayacağının altını çizmesi dikkat çekti.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaAçıklamaAşıHangiNe ZamanGelecekSinovacSputnik VBioNTech
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
Fahrettin Koca,
Fahrettin Koca, "Hedef: 18 yaş ve üstüne de aşı"
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
2021 Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?

Popüler Haberler

Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
Esnek çalışma sistemi nasıl oluyor? Kimler esnek çalışmadan yararlanabilir?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu!
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Yıldız Tilbe Tarkan'ı challengeye davet etti. Tarkan'ın cevabı dikkat çekti. Challenge nedir ne anlama gelir?
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
1100 TL pandemi destek sonucu nereden nasıl sorgulanır? 1100 TL pandemi yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
En çok izlenen yabancı diziler
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
İkea açılış kapanış hizmet saatleri 2021
Emanet dizisinin Kiraz'sı Gülderen Güler'nın hayat hikayesi!
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.