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Türkiye'ye gelen 2,8 milyon doz BionTech aşısı Bakanlık depolarına alındı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşı çalışmaları kapsamında 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirildiği ve bağlı halk sağlığı depolarına alındığı bildirildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 12:01
Türkiye'ye gelen 2,8 milyon doz BionTech aşısı Bakanlık depolarına alındı!
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Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı uygulamları tüm hızıyla devam ederken aşı çalışmalarına dahil edilen BionTech aşılarından 2,8 milyon doz aşı Türkiye'ye gelmesinin hemen ardından bakanlık depolarına alınarak gerekli koruma ortamlarına yerleştirildi. 

Türkiye'ye gelen son sevkiyatlar ile birlikte toplam 2,8 milyon doz olan BionTech aşıları, özel koşulların sağlandığı Sağlık Bakanlığı'na bağlı halk sağlığı depolarına alındı. Burada yapılacak olan analiz çalışmaları sonrasında uygulamasına geçilecek olan aşıların Nisan ayında 4.5 milyon doz yapılacağı belirtildi. Aşı firması ile anlaşma sağlayan Türkiye'nin firmadan 30 milyon doz aşı için opsiyon sağlandığı kaydedilirken firmada gerçekleşecek üretim kapasitesi artışıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Saklama koşullarının üst seviyelerde hazırlandığı özel odalara alınan aşıların -80 derecede muhafaza edildiği öğrenilirken aşı için uygulamaya alınan 'Aşı Takip Sistemi' (ATS) ile gerekli tüm karekodlama işlemleri tamamlandıktan sonra illere sevkiyatının başlayacak. Aşıların sevkiyatları sırasında özel kolilerle birlikte sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak olan ve bu sayede il depolarına ulaşan aşılar, buralarda kuru buz dolu kolilerde içinde 5 ila 15 gün oda sıcaklığında yada eksi 20 derecelik ortamda 14 gün saklanabilecek. Aşıların uygulandığı merkezlere 120 saat içinde yapılacak doz flakonların sevk edileceği öğrenilirken aşı uygulama merkezleri ise teslim aldıkları aşıları 2 ila 8 derece gösteren aşı dolaplarında saklayacak.



Son Güncelleme: 31.03.2021 12:01
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