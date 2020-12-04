Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!

Türkiye’nin Çin aşısından 50 milyon doz alacağı bilgisi paylaşıldıktan sonra pek çok kişi Çin aşısını araştırmaya başladı. Hasta sayısının 1,5 milyonu geçtiği ülkemizde aşı siparişi verildikten sonra 11 Aralıkta aşılamanın başlayacağı belirtildi.

Aşı Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Aşı için sözleşme imzalayan Türkiye ilk etapta 50 milyon doz Çin aşısı ile anlaşma sağladı. Aşılar 11 Aralık tarihinde Türkiye’ye giriş yapacak.

İnaktif aşı ne demek?

Ülkemizde üretilen aşılardan klinik çalışmalara ulaşan aşılara inaktif adı veriliyor. Ölü aşı olarak bilinen inaktif aşılar uzun yıllardır uygulanan ve en güvenli aşı olarak adlandırılan aşılardır.

Aşıların güvenlik testi nasıl yapılacak?

Ülkemizde bulunan bilim insanları başta olmak üzere kurumlar aşıların güvenilirliğini araştırmaya devam ediyor. Çin aşısının ülkemizde kullanıma girene kadar yurtdışı kaynakları incelenirken Türkiye’de aşılama başladıktan sonra takipler vatandaşlar üzerinden sağlanacak. Aşılar ülkemize giriş yaptıktan sonra akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) tarafından denetlenecek ve incelenecek.

Aşılamalar ne zaman başlayacak?

İlk kimler aşı olacak?

TİTCK tarafından yapılan incelemeler sonucunda aşılar güvenli bulunursa aşılama başlayacak. TİTCK’nın yapacağı güvenlik testleri sonrasında 3. Faz çalışmaları başlatılacak aşılar güvenli ve yan etkisiz görülürse vatandaşlara uygulanmaya başlanacak.

Aşılama çalışmaları 4 planda uygulanacak. İlk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri, engelli, koruma ve barınma evlerinde kalan kişilere uygulanacak. İkinci olarak, toplu işleyişte görev alanlar, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş üzeri ve en az 1 kronik hastalığı olan aşılanacak. Üçüncü aşamada, 50 yaş altı ve en az 1 kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki aşı grubunda yer almayan çalışanlara uygulanacak. Dördüncü grupta ise ilk üç grupta yer almayan diğer vatandaşların aşılaması yapılacak.

Aşılar ücretsiz olacak mı?

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada 50 milyon doz için anlaşma sağlandığı ve ilk etapta alınan 50 milyon doz için vatandaşların herhangi bir ücret ödemeyeceği belirtildi.

Aşı geldikten sonra hayat normale dönecek mi?

Gelişmeler ve aşılamalar sonrasında kontrollü olarak normal hayata geçileceği öngörülse de bilim insanları açıklamalarında aşı bulunsa ve tüm dünyaya uygulansa bile tedbirlerin devam etmesi ve hasta sayısının 0’a inene kadar insanların kontrollü ve pandemi sürecinde ki gibi hayatlarına devam etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Aşılama çalışmalarına erken başlayacak olan Türkiye’de aşılama sonrasında hayatın nasıl şekilleneceği belirsizliğini korurken aşılama sonrasında kontrollü olarak normalleşme sürecine gidilmesi bekleniyor.