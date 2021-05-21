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Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan 1. ve 2. doz aşı miktarı, 20 Mayıs saat 23.40 itibari ile 27 milyon 305 bin 556’ya ulaştı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son 24 saatte yaşananlara dair tüm detaylar haberimizde…

21 Mayıs 2021 Cuma 13:11
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu, “covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan veriler doğrultusunda, Türkiye’de son 24 saat içinde 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişi pozitif çıkarken, 207 vefat yaşandı ve 856 yeni hasta çıktı.

Ağır hastaların sayısı 2 bin 41 olurken, 9 bin 271 kişinin tedavisi/karantinası sona ererek iyileşen hastaların sayısı 4 milyon 989 bin 787’ye çıktı.

Yapılan test sayısı toplamda 51 milyon 731 bin 883, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat edenlerin sayısı da 45 bin 626’ya ulaştı.

Kovid-19’da aşı miktarı 27 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından, Kovid-19 ile mücadele için uygulanmakta olan 1. ve 2. doz toplamdaki aşı sayısı, 20 Mayıs saat 23.40 itibari ile 27 milyon 305 bin 556’ya çıktı.

Bakanlığın “covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde bulunan anlık veriler doğrultusunda, uygulanmış olan 1. doz aşının miktarı 15 milyon 629 bin 293, 2. doz aşıların miktarı ise 11 milyon 676 bin 263 oldu.

120 milyon doz BioNTech aşısının ulaştırılması için anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra, BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’le beraber önemli açıklamalarda bulundu.

1 milyon doz ile başlanılan tedarik süresinde şuan itibari ile toplamda 120 milyon doz için anlaşma yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu." İfadesini kullandı.

Şahin de, "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." Dedi.

Önümüzdeki süreç içinde ilk önceliklerinin vaka sayılarında yaşanan düşüşü kalıcı ve devamlı hale getirmek olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." Açıklamasında bulundu.

Yerli aşıda faz-2 çalışması sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısında da faz-2 çalışmasının sona erdiğini, faz-3 için çalışmalarına da Haziran ayının başlarında başlanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif olan ilk yerli aşının süreçleri başarı ile tamamlanırsa aşının Eylül ayında acil kullanım onayı alabileceğini de söyledi.

Bakan Koca, Haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısıyla aşılama sırasında peyderpey 20 yaşa dek inmeyi istedikleri söyledi.

Şuan da 65 yaş üstü vatandaşların %84’lük oranına aşının ulaştığını ve bu oranın %90 ve üstü olmasını umduklarına vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarının önemini ifade etmek istiyorum." İfadesini kullandı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:11
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Türkiyenin Kovid-19la Mücadelede Son 24 Saatte YaşananlarAşı
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