Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovic aşısı

Türkiye korona ile mücadele alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Çin aşısı olan Sinovac'dan 40 bin doz daha gönderdi.

Sağlık alanında işbirliği

Türkiye ve KKTC ile yapılan sağlık alanında işbirliği ile Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı gönderildi.

Lefkoşa'ya ulaşan aşılar KKTC ilaç Eczacılık Dairesi yetkililerince ambulans uçakla gelen aşılar teslim alındı. Teslim alınan aşılar daha sonra KKTC ilaç Eczacılık Dairesi deposuna götürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Sinovac aşılarının bugün öğle saatleri sırasında KKTC'ye ulaşacağını bildirmişti.