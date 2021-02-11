Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Sinovic aşısı
Türkiye korona ile mücadele alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Çin aşısı olan Sinovac'dan 40 bin doz daha gönderdi.
Sağlık alanında işbirliği
Lefkoşa'ya ulaşan aşılar KKTC ilaç Eczacılık Dairesi yetkililerince ambulans uçakla gelen aşılar teslim alındı. Teslim alınan aşılar daha sonra KKTC ilaç Eczacılık Dairesi deposuna götürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Sinovac aşılarının bugün öğle saatleri sırasında KKTC'ye ulaşacağını bildirmişti.
Son Güncelleme: 11.02.2021 21:57