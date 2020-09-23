Türkiye’deki 23 Eylül Covid-19 verileri tespit edildi!

Sağlık Bakanlığı 23 Eylül tarihinde tespit edilmiş Covid-19 virüsü vakaları hakkında açıklamada bulundu. Elde edilen bilgilere göre Türkiye’de son 24 saat içinde 112.102 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1767 kişiye teşhis kondu. Ayrıca hastalık nedeniyle 72 kişi vefat etti ve 1027 kişi ise iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar toplamda 9.608.370 test yapıldığını ve 308.069 toplam vaka sayısı ile 7.771 toplam can kaybı olduğu ifade edildi.

Bakan Koca Açıkladı

Halihazırda bulunan aktif hasta sayısının 29.635 ve ağır hasta sayısının ise 1561 olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamasında ağır hasta sayısının 1561’e çıktığını ve aktif hasta sayısının da giderek arttığını ifade etti.