Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gerçekleştirilen son dakika açıklaması kapsamında Covid-19 aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağı belli oldu. Bakan Koca’nın açıklamalarında aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacağı ve ardından da kademeli bir şekilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yapılacağı aktarıldı. Covid-19 aşısının 2 doz halinde yapılacağını ifade eden Bakan Koca, ilerleyen süreçte ise ilk parti olarak gelecek 20 milyon aşıdan 3 milyonunun elde edilmiş olacağını ifade etti.

Covid-19 aşısı son 4-6 ay içinde hastalananlara yapılmayacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 salgını aşısına yönelik yaptığı açıklamalarında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de aşının son 4-6 ay içinde salgına yakalananlara yapılmayacağını belirtmesiydi. Bakan Koca’nın bu açıklaması sonrasında Türkiye’de son 4-6 ay içinde kaç kişinin Covid-19 virüsüne yakalandığı merak edilenler arasında yer aldı.

Türkiye’de son 6 ayda kaç kişi Covid-19’a yakalandı?

Türkiye’de Covid-19 salgınının ilk görüldüğü dönemden bu yana toplamda 894 bin kişiye pozitif vaka teşhisi konduğu görülmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika Covid-19 aşısı açıklamalarına bakıldığında, son 4-6 ay içinde virüse yakalananlara aşı yapılmayacağını aktarmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de son 6 ayda kaç kişinin virüse yakalandığı araştırılmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre son 6 ay içerisinde Türkiye’de 500 binden daha çok insana pozitif vaka teşhisi konmuştur. Bu bağlamda en azından 500 bin kişiye Covid-19 aşısı yapılmayacağı söylenebilmektedir.