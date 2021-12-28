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Türkiye'de Omicron varyantı hangi illerde var?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada Türkiye genelinde Omicron varyantının toplam sayısı bildirildi. Verilerde en çok Omicron varyantı tespiti yapılan il İstanbul olurken, vaka sayısının da 30 olduğu belirtildi.

28 Aralık 2021 Salı 00:46
Türkiye'de Omicron varyantı hangi illerde var?
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İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha sonra Avrupa ülkelerine hızla yayılan Omicron varyantı, geçtiğimiz ay Türkiye'de de tespit edildi. Vaka sayılarının takip edildiği Sağlık Bakanlığı verilerinde Türkiye genelinde kaç Omicron varyantı olduğu da son gelen bilgilerle birlikte listelendi.

Bakanlık tarafında yapılan açıklamada, toplam Omicron varyantı sayıları hakkında detaylı bilgiler verilirken Omicron varyantının en çok tespit edildiği ilin İstanbul olduğu ve kent genelinde Omicron varyantlı vaka satısını da 30 olduğu aktarıldı.

6 vaka ile İstanbul'un takip eden İzmir'in yanı sıra Kütahya'da ve Isparta'da 2'şer vakanın olduğunun belirtildiği açıklamada Şınak'ta ve Diyarbakır'da da 1'er vaka sayısına sahip olduğu ifade edildi.

"VERİLER GISAID SİSTEMİNDEN GÜNCEL OLARAK ALINDI"

1 Aralık 2021 tarihinden itibaren GISAID sistemine sekansları yapılarak girilen önek sayısının toplan 3344 olduğunu, ve bunlardan 3073'ü Delta diğer 42'sin ise Omicron varyantı olduğu bildirilen açıklamada, en çok Omicron vakası görülen şehrin ise İstanbul olduğunun verilere kaydedildiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, vatandaşların varyantlarla ilgili gerçek ve güncel verileri GISAID sistemine 'https://www.gisaid.org' adresinden  giriş yaparak ulaşabileceklerini de bildirdi.


Son Güncelleme: 28.12.2021 00:46
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