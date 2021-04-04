Türkiye'de, koronavirüsten sonra ikinci pandemi uyarısı!

Tüm dünyanın içerisinde olduğu koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin bir süre sonra içerisinde olacağı yeni pandemiyle ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Diyarbakır'da bulunan özel bir hastanede Onkoloji Uzmanı olarak görev yapan Halis Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle insanların diğer hastalıkları ile ilgili tedavilerini ertelediğini ve kanser gibi hastalıkların erken tanıyla tedavilerine başlanamadığını belirterek bunların nedenlerinin daha ağır olacağını söyledi.

Türkiye genelinde 1 yıl içerisinde yaklaşık olarak 200 bin civarında yeni kanser tanısı konulan hasta olduğunu söyleyen Halis Yerlikaya, son 1 yılda insanların koronavirüs pandemisi nedeniyle kanser hastalığını ihmal ettiğini ifade etti. Tüm Türkiye'nin Kovid- 19'a yoğunlaştığını vurgulayan Yerlikaya, herkesin hastanelere gitmeye korktuğunu ve korku yüzünden hastaneye başvurmadıkları için de geç yanı alan hasta sayısının da çoğaldığını kaydetti.

Erken tanı ile birlikte kanser hastalığının önlenebildiğini ve tedavi edildiğini ifade eden Halis Yerlikaya, bu kanser pandemisinde bir çok kişinin hastalığa yakalanması engellemek için yeni önlemler alınması gerektiği ve kanserin oluşmasına neden olan faktörlere yönelik mücadelenin bir an önce başlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

Bir kaç yıl içerisinde kanser hastalığının en çok tanı konulan hastalıklardan biri olacağını belirten Yerlikaya, kanser hastalığının ölüme neden olan hastalıkların başında geleceğini de ön gördüklerini kaydetti. Gerekli çalışmaların yapılmadığı ve sağlık sisteminin de buna göre yeniden düzenlenmediği takdirde koronavirüs dışı hastaların hastanelere erişimini sağlanmamasından dolayı virüse bağlı pandeminin kontrol altına alabileceğini fakat kanserin meydana getireceği pandeminin bedelini ağır olarak ödemek zorunda olabileceğimizi ifade etti.