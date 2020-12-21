Türkiye'de koronavirüs hakkında yapılan anket sonucu şok edici! Aşı, vaka sayıları ve test sayıları hakkında verilen cevaplar

Salgın nedeniyle 2020, sağlığın bizim için en önemli olduğu yıl oldu. Peki, vakalar arttıkça koronavirüsü kontrol altına almak ne kadar sürecek?

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınır?

Araştırmalara göre insanların %3'ü koronavirüsün 1 ay veya daha kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyor. 2-5 ayda biteceğini düşünenlerin oranı 24'tür. 6 aydan sonra biteceğini söyleyenlerin oranı ise %64 olmaktadır!

Test sayıları yeterli mi?

Ülkemizde gözlemlenen ikinci dalganın yanı sıra artan vaka sayısı, test sayısının artırılmasını zorunlu hale getirdi! Vatandaşlarımız bu sayının yeterli olduğunu düşünüyor mu?

Yapılan araştırmada 5 kişiden 3'ü vakaları tespit etmek için yapılan test sayısının yeterli olmadığını söylüyor!

Önlem alıyor musun?

Bakanlık tarafından koronavirüsü önlemek için alınan tedbirlerin yanı sıra tek başına aldığımız tedbirler de büyük önem taşıyor.

Yapılan araştırma sonucunda, insanların %98'i kendilerini koronavirüsten korumak için adımlar attıklarını söyledi.

Koronavirüse yakalanan bir yakının var mı?

Kendimiz için endişelenirken, özellikle yaşlı veya hasta yakınlarımız için koronavirüs kapma tehlikesi bazen bizi daha da korkutabilmektedir.

Araştırmaya katılan kişilerin %74'ü etrafta koronavirüs hastaları olduğunu söylerken, geri kalan %26 akrabalarından hiçbirinin virüsü taşımadığını söyledi.

‘Evde Kal’ uyarısını ne kadar uyguladın?

Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile evden hiç çıkmayanların oranı %25'ten %5'e düştü. İkinci dalgada bu oran sadece %7'ye yükseldi!

Evden çıkmak zorunda kalmadıkça evden çıkmayanların oranı %45 iken sadece temel ihtiyaç ve iş için evden çıkma oranı %46'dır. Kalan %2'lik kısmı dışarı çıkma alışkanlıklarını değiştirmeyen kişilerden oluşmaktadır.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olmalı mı?

Araştırmada ikinci dalga sürecini de ele alarak katılımcılara yaklaşan Yeni Yıl tatili hakkında ne düşündükleri soruldu.

Katılımcıların %83'ü Yılbaşı Gecesi sokağa çıkma yasağını savunan katılımcılar!

Aşı yaptırmayı düşünüyor musun?

Dünya çapında aşılarla ilgili araştırmalar sonuç verdi. Bulunduğumuz yerde Aralık ayı sonunda ülkemizde aşılamaya başlanması planlanmaktadır.

Aşı olmayı düşünenlerin sayısı önceki çalışmalarımıza göre azalmış gibi görünüyor. Daha önceki çalışmalarımızda her 2 kişiden 1'i aşıyı alacağını söylemişti. Ancak araştırmacıya katılımcıların sadece %27'si aşı olacağını söylerken, %27'si aşı olmak istemedi. Diğer katılımcılar aşı konusunda kararsız kalıyor.

Aşı istemeyenlerin nedenleri şaşırttı!

Aşı yaptırmak istemeyenlere ve tereddüt edenlere sorduğumuzda yan etkilerinden endişe duyanlar %55 oranla ilk sırada geldi! Katılımcıların %20'si aşının üretildiği ülkeye güvenmezken, geri kalanı aşı korumasına ve diğer nedenlerle inanmıyor.

Aşıyı Yaptırmak İstememe Nedeni Oran Yeni bir aşı olduğu için yan etkilerinden endişe ediyorum 55% Aşının üretildiği ülkeye/şirkete güvenmiyorum 20% Aşının koronavirüse karşı koruyucu olacağını düşünmüyorum 8% Gerekli tedbirleri aldığım için aşıya gerek duymuyorum 6% Eğer aşı ücretli olursa maddi durumumdan dolayı yaptırmayı düşünmüyorum 4% Kendimi koronavirüs için riskli grupta görmüyorum 4% Diğer 3%

Hangi ülkenin aşısına güveniyorsun?

İnsanlar bu süreci bitirmek ve koronavirüs tehdidiyle bir an önce başa çıkmak isterken, aşı konusunda endişeleri olabiliyor. Halkımız en çok hangi ülkeye güveniyor? Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında bir ortaklık olan Pfizer-Biontech, %27 ile en yüksek oranı alıyor.

Aşıyı Geliştiren Ülke (Firma) Güven Oranı

ABD - Almanya (Pfizer - Biontech) 27%

Çin (Sinovac) 8%

İngiltere - İsveç (AstraZeneca) 5%

Rusya (Sputnik V) 2%

Diğer 8%

Hiçbiri 26%

Fikrim yok 25%