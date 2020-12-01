Türkiye'de koronavirüs aşısının ilk kez uygulanacağı tarih 11 Aralık olarak duyuruldu

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs hastalığı hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. 30 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosuna göre ülkemizde tespit edilen korona virüs vaka sayısı 31 bini aşarken, 6 binden fazla kişininde tedavisine hastanelerde devam ediliyor.

Öte yandan hastalık üzerinde etkili aşı geliştirmelerinden sona gelindi ve ilk aşı uygulamaları önümüzdeki haftadan itibaren ülkemizde başlıyor.

Yapılan anlaşmalar .çerçeversinde önümüzde Çin menşei aşılar ülkemizde gelecek ve bu sayısının aralık ayında 20 milyonu bulması planlanıyor. Diğer yandan Çin'den gelecek olan Aralık ayında 20 milyon, ocak ayında ise 10 milyon aşının ilk olarak Sağlık çalışanlarına vurulması planlanıyor.

Öte yandan Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği korona virüs aşısından ise 25 milyon adet alıması için çalışmalarda sona gelindi.

İLK UYGULAMA 11 ARALIK'TA

Aşı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk çin meşei korona virüs aşısının 11 Aralık tarihinde sağlık çalışanlarına vurulacağını duyurdu.

Koca, Aralık'ta muhtemelen 20 milyon aşının geleceğini söyledi. Pfizer'ın aşısı için de görüşme içinde olduklarını söyleyen Koca, "Nisan'a kadar ne kadar vereceklerse almaya talibiz" dedi.

YERLİ AŞIDA ÇALIŞMALAR NİSAN'DA BİTECEK

Diğer yandan yerli aşı geliştirme çalışmalarına son sürat devam eden ülkemizde ise sonuç için Nisan ayı işaret ediliyor.Bakanlık tarafından 16 aşı çalışması desteklenirken aşılarda şu anada kadar ciddi yan etkilere ve bulgulara rastlanılmadı.