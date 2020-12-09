Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de uygulanacak olan Covid-19 aşıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında Covid-19 aşısının bugün itibari ile 3700 kişiye yapmış olduğunu ifade etti. 2 doz şeklinde yapılan aşının ikinci dozlarının da bazı hastalara yapıldığını ve şimdiye kadar herhangi önemli bir yan etkiyle karşılaşmadıkları dile getirdi.

Aşılamaya öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacak!

Bakan Koca ilerleyen günlerde ilk parti kapsamında getirilecek olan 20 milyon aşıdan 3 milyonunun yapılmaya hazır hale gelmiş olacağını söyledi. Aşılamaya ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanacağını ifade eden Koca, sağlık çalışanlarına yapılması sonrasında kademeli olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlara ve sonrasında da kronik rahatsızlığı bulunanlara yapılacağını aktardı. Sağlık Bakanı’nın bu açıklaması ardından Türkiye’de kaçolduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Türkiye’de kaç sağlık çalışanı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçmişte yapılan bir açıklamaya göre Türkiye’de halihazırda bulunan sağlık personelinin sayısı 1 milyon 61 bin 635 olarak ifade edilmiştir. Bu personelin 165 bininin doktor, 205 bininin ise hemşire olduğu aktarılmıştır. Bu bağlamda öncelikle 1 milyona yakın dozun sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenebilmektedir.