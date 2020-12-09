Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de uygulanacak olan Covid-19 aşıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında Covid-19 aşısının bugün itibari ile 3700 kişiye yapmış olduğunu ifade etti. 2 doz şeklinde yapılan aşının ikinci dozlarının da bazı hastalara yapıldığını ve şimdiye kadar herhangi önemli bir yan etkiyle karşılaşmadıkları dile getirdi.
Aşılamaya öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacak!
Türkiye’de kaç sağlık çalışanı var?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçmişte yapılan bir açıklamaya göre Türkiye’de halihazırda bulunan sağlık personelinin sayısı 1 milyon 61 bin 635 olarak ifade edilmiştir. Bu personelin 165 bininin doktor, 205 bininin ise hemşire olduğu aktarılmıştır. Bu bağlamda öncelikle 1 milyona yakın dozun sağlık çalışanlarına yapılacağı söylenebilmektedir.