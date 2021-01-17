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Türkiye'de kaç kişi covid 19 aşısı oldu?

Koronavirüs aşılarının ülkemize girmesinin ardından aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs aşısının ilk başta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanmasının ardından aşı olanların sayısının kaç olduğu merak konusu oldu.

17 Ocak 2021 Pazar 15:03
Türkiye'de kaç kişi covid 19 aşısı oldu?
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Koronavirüs salgını ile mücadelede hayati önem taşıyan aşılama uygulaması devam ediyor. İlk aşamada virüse karşı mücadelede ön saflarda yer alan binlerce sağlık personeli aşılandı. Takvimin ikinci gününde aşılananların sayısı bir milyonu aşacak. Bazı sağlık personeli çalıştığı hastanede aşılarını yaptırdı. Diğerleri farklı hastanelerde randevu ile aşılanmıştır.

İnaktif aşıları korumak için önemli bir yöntem uygulanıyor. Depodan son kullanıcıya kadar tüm adımlar QR ve barkod sistemiyle takip edilmektedir. Koronavirüs aşısının etkisini korumak için sıcak ve ışıktan muhafaza edilerek saklanmaktadır. Bu nedenle aşı odasındaki sıcaklık 2-8 derece arasında sabit tutulur. Aşı ışık görmeyen bir ortamda saklanmaktadır.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına aşının yapılmasının ardından risk grubunda bulunan ikinci aşamadaki 65 yaş ve üstü kişilerin aşılanması başlanacak. Gönüllülük esasıyla yapılacak olan aşının ikinci dozu 28 gün sonra uygulanacaktır.



Son Güncelleme: 17.01.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
AşıKoronavirüsTürkiye
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