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Türkiye'de hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İllere göre aşı sayıları ve aşı haritası 4 Şubat Perşembe

Türkiye'de korona aşısı yapılmaya devam edilmekte. İlk öncelik sağlık çalışanlarının olduğu aşıda hangi illerde ne kadar aşı yapıldığı merak konusu. Haberimizde okuyabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:59
Türkiye'de hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İllere göre aşı sayıları ve aşı haritası 4 Şubat Perşembe
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Türkiye’de kaç ilde aşı yapıldı? 4 Şubat 2021 aşı haritası

14 Ocaktan bu yana aşı yapılması devam etmektedir.  Bilim kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başlattığı aşılama süresi devam etmektedir. İlk öncelik sağlık çalışanlara vurulan aşılar daha sonra huzurevinde kalan ve orada çalışan vatandaşlara yapılmıştır. 

covid19asi.saglik.gov.tr adresinden aşılama sürecini bütün ayrıntıları ile birlikte takip edebilirsiniz. Sürekli güncellenen sitede şimdiye kadar 2.400.549 kişi aşı olduğu belirtilmiştir. İllere göre aşılama süreci güncellenerek bilgi verilmektedir. 

Ankara’da kaç adet aşı yapıldı?

225.518 adet korona aşısı yapılmıştır.

İstanbul’da kaç adet aşı yapıldı?

412.251 adet korona aşısı yapıldı.

İzmir’de kaç adet aşı yapıldı?

155.584 adet korona aşısı yapıldı.

Adana’da kaç adet aşı yapıldı?

57.647 adet korona aşısı yapıldı.

Bursa’da kaç adet aşı yapıldı?

81.773 adet korona aşısı yapıldı.

Samsun’da kaç adet aşı yapıldı?

47.780 adet korona aşısı yapıldı.

Hasta:

Semptom göstermeyen ve tarama testleri test yapan kişilerin sayısı artmaya başladığından ötürü veri tutarlılığı bozulmaması için sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye başlandığından vaka yerine hasta tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Ağır Hasta:

29 Temmuz’dan bu yana yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslar arası tanımlamaya göre Ağır Hasta Sayısı tabloda verilmeye başlanıldı.

Günlük Vaka Sayısı:

25 Kasım’dan bu yana semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlarda eklenmiştir. 

Toplam Vaka Sayısı:

PCR testi pozitif olanların tümü.

Günlük İyileşen Sayısı:

  O gün tedavisi tamamlananların ve izolasyon süreleri biten vakaların toplamları.

Toplam İyileşen Sayısı:

12 Aralıktan bu yana iyileşen hastaların yanı sıra izolasyon süreleri tamamlanan vakalar tabloya eklenmiştir. 

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:59
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Anahtar Kelimeler:
KORONAAşıKovid-19
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