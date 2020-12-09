Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile Covid-19 aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağını duyurdu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalar kapsamında aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacağı ve sonrasında da kademeli bir şekilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yapılacağı bildirildi. Aşının 2 doz şeklinde yapılacağını ifade eden Bakan Koca, ilerleyen günlerde ilk parti olarak gelecek 20 milyon aşıdan 3 milyonunun gelmiş olacağını söyledi.

Covid-19 aşısı gebelere yapılmayacak!

Bakan Koca yaptığı aşı açıklamalarında, aşının 18 yaşın altındakilere, gebelere ve son 4-6 ay içinde hastalığı geçirmiş olanlara yapılmayacağını ifade etti. Bu açıklama sonrasında Türkiye’deki gebe nüfusun içinde bulunduğumuz dönemde kaç kişi olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir?

Covid-19 salgınına karşı yapılmasına başlanacak aşıların 18 yaş altındakilere ve gebelere yapılmasının düşünülmediğinin aktarılması ardından Türkiye’de kaç gebe kadın olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de şu an kaç gebe kadın olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılamazken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ortaya konan doğum istatistiklerine göre doğurganlık hızı 1.88 olarak gerçekleşti.

Bu oran 2001 senesinde 2.38 oranında belirlenmişti. Aradan geçen senelerde ailelerin daha az çocuk yapmayı tercih etmeye başladıkları görüldü. TÜİK’in verilerine göre 2019 senesinde 1 milyon 183 bin 652 bebek dünyaya geldi.