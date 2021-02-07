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Türkiye'de en zor bulunan kan grubu hangisidir, en çok hangi kan bulunur?

Kan merkezleri gönüllü olanlardan aldıkları kan örneklerinden kimin hangi kan grubunda olduğuna karar veriyorlar. Bazen kan ihtiyacı olan hastalara vermek için alınan kanın ilk olarak hangi gruba dahil olduğu belirleniyor. Hem ülkemizde hem de dünyada en zor bulunan kanın hangisi olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde.

07 Şubat 2021 Pazar 01:27
Türkiye'de en zor bulunan kan grubu hangisidir, en çok hangi kan bulunur?
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Sizler de en zor bulunan kan grubunun hangisi olduğunu merak ediyorsanız bu merakınızı haberimiz aracılığı ile giderebilirsiniz. Kan merkezleri kan öneklerinden yola çıkarak kan gruplarını belirliyor. Bu konu ile ilgili detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde en zor bulunan kan grubu hangisi?

Türkiye’de en fazla bulunan kan grubu A Rh Pozitif, en az bulunan kan grubu da A Rh Negatif kan grubu.

Dünyada en zor bulunan kan grubu hangisi?

İnsanlarda 8 ortak kan grubu mevcut. Burada anahtar sözcük, ortaktır. Eğer kan grupları ile ilgili bilgileriniz burada son buluyorsa, işler şimdi daha da karmaşık bir hal alacak. Abartısız olarak milyonlarca adet kan tipi mevcut. Dünya üzerindeki en nadir olan kan grubu ise kırk beş kişide bulunuyor.

Kan grupları ile ilgili detaylar düşündüğünüzden çok daha fazla karışık. İnsan vücudu oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ile doludur. Antijenler, bu hücrelerin üstünü adeta bir pasta süsü gibi kaplıyorlar. Kırmızı kan hücrelerinde ki antikorların görünüşü, vücudumuzun onları tanımasını ve antikorların onlara saldırmamasını sağlıyor. Beyaz kan hücrelerimiz bu antijenlere tutunup, enfeksiyona karşı adeta bir kalkan görevi üstleniyor.

Antijenler A ile B olmak üzere iki temel şekildedir. Bizdekiler, ebeveynlerimizden aldığımız gen çeşitleri ile belirleniyor. A ve B’ler baskın olurken, karşılığı bulunmayan bir antijer olan 0 ise çekiniktir. Başka bir grupta da Rhesus D antijeni yer alıyor ve pozitif ile negatif özelliklerini sağlıyor. Buna Rh etmeni deniliyor. Pozitif kanda Rh etmeni mevcutken (D antijenini içermekte), negatif kanda bu bulunmuyor. U.A Kan Nakli Deneği’nin tanıdığı 35 kan grubu bulunmakta. Ancak kolaylık olsun diye, çoğu kişinin yalnızca en önemli iki tanesi bilmesi gerekmekte. Bunlar, AB0 ile Rh sistemidir.

Yüzlerce ayrı antijen bulunmakta ve bunlar 33 tane onaylanmış antijen sistemine denk gelmekte. Bunlardan sık sık söz edilmemesinin nedeni insanların %99.9’undan fazlası Vel antijenini taşımakta.

342 kan grubu antijeni arasından 160 tanesi kadarı oldukça yaygın. Eğer insanların %99’unda bulunan bir antijen sizde bulunmuyorsa, kanınız nadir olarak düşünülenler arasındadır. Mevcut olan en nadir kan tipi Rhnull kanıdır. Bu tipin Rh sisteminde (bu sistem en geniş kan grubu sistemidir) hiç antijen yoktur. Bu kan tipi çok nadirdir. Bu yüzden Dünya üzerinde yalnızca 43 kişide olduğu belirlenmiş ve sadece 9 aktif bağışçısı bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı bu kan tipinin altın kan olduğu söylentileri de oluyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:27
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TürkiyeZorKanGrubu
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