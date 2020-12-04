Türkiye'de aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmak istemeyene yapılacak mı? Covid19 aşısı eczanelerde satılacak mı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken BionTech, Modena, Sinovac aşılarında başarılı sonuçlar alındığı açıklandı.

Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?

İlk kademede aşı kimlere uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, başarı oranı yüksek olan aşılarla anlaştıklarını söyledi. Öte yandan ülkemizde aşının ücretsiz ve zorunlu olmayacağını da ekledi.

Bilim Kurulu’nun yaptığı açıklamada ilk kademede aşı olacaklar sağlık personelleri, 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlıkları olanlar, güvenlik güçleri, kurye ve havayolu çalışanları olarak belirlendi. Aşının 11 Aralık’ta gelmesi planlanırken ülkemizde ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacaktır.