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Türkiye'de 18 yaş altı nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı 18 yaşın altındadır? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı 18 yaşının altındadır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 aşısına yönelik son dakika açıklamasını yaptı. Açıklamada 18 yaşın altındakilere aşı vurulmayacağını aktarması üzerine Türkiye'de 18 yaş altı nüfusun kaç kişi olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye nüfusunun yüzde kaçı 18 yaşın altındadır, Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı 18 yaşından küçüktür?

09 Aralık 2020 Çarşamba 21:01
Türkiye'de 18 yaş altı nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı 18 yaşın altındadır? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı 18 yaşının altındadır?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Covid-19 salgını aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ülkemizde uygulanacak olan Covid-19 aşısının uygulanmaya başlayacağını ve ilk olarak aşılamanın kimlere yapılacağını bildirdi.

 

Aşı önce sağlık çalışanlarına yapılacak

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalara göre Covid-19 aşısının ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacağı aktarıldı. Sağlık çalışanları sonrasında kademeli olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlara, ardından ise kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara aşı yapılacağı aktarıldı.

18 yaşın altındakilere aşı yapılmayacak!

Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamaları kapsamında, aşının 18 yaşın altındakilere, gebelere ve son 4-6 ay içinde hastalığı geçirmiş olanlara yapılmasının düşünülmediği de ifade edilenler arasında yer aldı. Bu açıklama ardından Türkiye’de 18 yaşın altındaki nüfusun kaç kişi olduğu araştırılmaya başlandı.

 

Türkiye’de 18 yaş altı nüfus kaç kişidir?

Sağlık Bakanı Koca’nın Covid-19 aşısının 18 yaşından küçüklere vurulmasının planlanmadığını açıklaması sonrasında vatandaşlar Türkiye’de nüfusun yüzde kaçının 18 yaşın altında olduğunu araştırmaya başladılar.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 senesinde yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına bakıldığında nüfusun yüzde 27’sinin 18 yaşından küçük olduğu görülüyor. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 27’sini çocukların oluşturduğu aktarılırken, bu oranın 22 milyon 876 bin 798 kişiye karşılık geldiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 09.12.2020 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaCovid-19 AşısıKoronavirüsPandemi
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