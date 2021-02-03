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Türkiye mutasyonlu virüs hangi illerde var, nerelerde görüldü?

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğradığının açıklamasından sonra birçok ülke önlemleri arttırmıştı. Fahrettin Koca geçen günlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye'de mutasyonlu virüsün 17 şehirde tespit ediliğini açıklamıştı. Mutasyonlu virüsün hangi illerde görüldüğünü haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:49
Türkiye mutasyonlu virüs hangi illerde var, nerelerde görüldü?
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Yeni tip koronavirüsün İngiltere ülkesinde mutasyona uğramasından sonra dünyada endişe hakim oldu. Mutasyonlu virüsün ilk koronavirüsten %70 oranında daha hızlı bulaşıcı ve %30 oranında da daha öldürücü olduğunun tespit edilmesi panik yaşanmasına sebep oldu. Bu yüzden dünyada pek çok ülke İngiltere geliş gidişleri kapattı.

Mutasyonlu virüs hangi şehirlerde var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak’ta sosyal medya hesabından mutasyonlu virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, mutasyonlu virüsün ülkemizde 128 kişide tespit edildiğini ve 17 şehirde görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, mutasyonlu virüsün daha hızlı bulaştığını ve hastalığının belirtilerinin daha çabuk ortaya çıktığını belirtti.

Çeşitli resmi ve haber ajanslarından alınan bilgilere göre mutasyona uğramış virüsün İstanbul, Ankara, Düzce, Balıkesir, Diyarbakır, Kilis, Muş, Tokat, Tunceli, çorum, Van ve Eskişehir illerinde görüldüğü açıklandı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaMutasyonlu VirüsKoronavirüsIngiltere
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