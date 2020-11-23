Türkiye koronavirüs aşılarını ücretsiz mi yapacak? Covid19 aşıları eczanelerde satılacak mı?

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün aşısının ücretli ya da ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamalarda artık aşıdan ilaç tedavisine, yasaklardan korunma tedbirlerine hastane ve yoğun bakımların yoğunluklarının nasıl olacağı hakkında sorulara cevap vermiştir.

10 Milyon Aşı Mı Gelecek?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada özellikle aşı hakkında geniş çaplı bilgiler vermiştir. Çinli aşı şirketi üreticisi olan Sinovac ile görüşmelerinin tamamlandığını söyleyerek gerekli yasal süreçlerin bittiğini ve imzaların atıldığını açıklamıştır. İlk uygulamalar için 10 milyon doz aşının yola çıktığını belirtmiştir.

Aşılama için en başta aşı olacak kişilerin bu dönemde canla başla savaş veren salık çalışanlarının olduğunu, en yüksek riskli gurup olmalarından dolayı onların aşılanmasına karar verildiğini söyledi. Sağlık çalışanlarından sonrada kronik rahatsızlıkları olan kişiler ve diğer riskli hasta gruplarında olan kişilerin aşılanacağını belirterek toplam bir rakam olarak 50 milyon doza kadar çıkılabilineceğini belirterek böyle önemli bir bilgiyi paylaşmıştır.

Aşı Ücretli Mi Olacak?

Sağlık Bakanı Koca, aşıların ücretsiz olacağını belirterek vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtmiştir. Bunların dışında başka aşı üreticilerinin ürettikleri aşılar için ruhsatlandırma işlemlerinin süreceğini de söylemiştir. Ruhsatlanmalardan sonra o aşılar ücretsiz olarak eczanelerde vatandaşlara dağıtılacaktır.

Sağlık Bakanı özellikle risk gurubunda bulunan ve aşıya ulaşma imkanı olmayan kişilerin tedirgin olmalarına gerek olmadığını, devletin onlara aşıyı bedava ulaştıracağının garantisini vermiştir. Fahrettin Koca diğer yandan deneyim sahibi bilim insanlarından halkı bilgilendirmeleri aşı ile ilgili bilgiler verme konusunda desteklerini istediğini belirtti.

Yerli Aşı Çalışmaları Ne Durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmaları konusunda önemli gelişmeler olduğunu ve ilk verilerin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Türkiye’nin de bu işi başaracağını ve kendi aşısını üreteceğini söyledi. Muhtemelen 2021 sonrasında aşı konusunda kesin bir sonuca varılacağını belirtti. Sadece koronavirüs için değil, başka bulaşıcı hastalıklara gerekli olan aşılar içinde yerli ve milli olmaları konusunda çalışmaların devam ettiğini çabalar sarf edildiğini söyledi.

İlaçlardan Korkulması Normal Mi?

Bilindiği gibi aşıda ulaşılan başarıya etkin bir ilaç bulmada maalesef henüz ulaşılamadı. Halen kullandığımız ilaçlar başka virüsler veya hastalıklar için geliştirilen ama yeni koronavirüs için de etkili olduğu kabul edilen “destekleyici” ilaçlardan korkulmasına gerek olmadığını söyleyerek koronavirüs tedavisinde em önemli ilaç olan ‘Favipiravir’ ilacının antiviral bir ilaç olduğu düşüncesinde olduğunu belirtti. Bundan dolayı bu ilacın ithal fiyatının 150 dolar gibi bir fiyata sahip olmasından dolayı ilacın üretimi için 4 farklı firmaya ruhsat verildiği açıklamalarında bulundu.

İlaçların Türkiye’de yapılması maliyetlerin onda bire kadar bir orana düştüğünü, ilaçlara yönelik sosyal mecralarda dolaşan ilaca karşı ya da ilaca güvensizlik yaratan düşünceler için halkın onlara inanmaması gerektiğini belirtti. Ülkemizin ilaçları destek ve tedavi için kullanan çok başarılı sonuçlara imza atan ülkeler arasında olduğumuzu ve ücretsiz olarak verilen destek tedavilerine güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Yasaklar Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

İlerleyen zamanlarda çok daha ağır yasakların gelmesinin söz konusu olmadığını belirten Sağlık Bakanı, pandemi hastalığının hastanede değil de sahada vatandaşların katılım sağlamasıyla çözüleceği fikrinde olduğunu belirtmiştir. Özellikle maske takma, sosyal mesafeye uyma, mümkün olduğunca evde kalma, kalabalıklara zorunlu olmadıkça karışmama gibi önlemleri samimi bir şekilde uygularsak, uzun süreli sokağa çıkma yasaklarına gerek kalmadan bu sürecin atlatılacağını söyledi.

Panik Yapmayın, Tedbir Alın!

Sadece ülkemizde değil diğer bütün ülkelerde vaka sayısında patlama yaşandığını belirterek, bu nedenlerden dolayı en son alınan tedbirlerin uygulamaya girdiğini söyleyerek, panik olunacak bir durumda olmadığımızı ve vaka sayılarında da herhangi bir artış patlaması yaşanmadığını ısrarla belirterek ‘Panik yok, tedbir var!’ sözüyle vatandaşlara uyarılarda bulunmuştur.

Sağlık Bakanı’na göre asıl mesele ve kalıcı olan çözümün tedbirlere uymaktan geçtiğidir. Vatandaşlardan maskelerini indirmemelerini girdikleri ortamda hem kendilerini hem de başka insanları tehlikeye atmamalarını söyleyerek tedbir almalarını istemiştir. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın gündeme getirdiği “Maskeni indirme!” sloganının hep akıllarda kalacağını da belirtmiştir.

Son Vaka Sayıları Ne Anlatıyor?

Sağlık Bakanı hastanelerin yeterliliğini ve yoğun bakımlarındaki doluluk oranlarının çok kritik bir noktada olmadığını belirterek, Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızın sarf ettiği çabalar ile devletimizin desteklerinden dimdik ayakta duracağımızı söyleyerek, bazı hastanelerde ek yoğun bakım üniteleri oluşturabilme şansımızın olduğunu bundan dolayı korku ve telaşa gerek olmadığını söyleyerek vatandaşın yüreğine su serpmiştir.

Sonuç Nedir?

Kış mevsimine girilmesinden dolayı hemen hemen her ülkede olduğu gibi bizim de ülkemizde günlük vaka sayıları, ağır hasta rakamları ve hayatını kaybeden insanların sayısının çok fazla arttığını söylemiştir. Bu artışın nedeninin ise herkeste oluşan rahatlamadan kaynaklandığını söyledi.