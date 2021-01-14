Türkiye Hastanesi'nde ilk aşılama çalışmaları başladı

14 Ocak 2021 Perşembe 13:31
Tüm ülkenin beklediği korona-virüs aşısı Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sinovac şirketinin ürettiği korona-virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermişti. Onayın ardından Tüm Türkiye’de aşılama
çalışmalarına başlanıldı. Türkiye Hastanesi'nde de aşılama çalışmaları bugün resmen başlandı. Öncelik ilk olarak hastanedeki sağlık çalışanlarına verildi. Aşı olan doktorlar herkese aşı olması gerektiğini söylerken inşallah en kısa sürede pandemi
sürecinden kurtuluruz diyerek aşıların öneminden bahsetti. Aşı gelmesini dört gözle beklediklerini söyleyen sağlık çalışanları, aşı olmak için kuyrukların oluştuğunu sabah saatlerinden itibaren online sistemden çok sayıda kişinin randevu almaya çalıştığını anlattı.
Son Güncelleme: 14.01.2021 13:31
Takip Et: