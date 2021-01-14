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Türkiye Hastanesi'nde ilk aşılama çalışmaları başladı

Türkiye Hastanesi’nde ilk aşılama çalışmaları bugün resmen başladı. Doktor ve hemşireler sırasıyla aşılanmaya başlandı. İlk aşı olanlar ise şu anlık hiçbir şikayetlerinin olmadığını dile getirdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:31
Türkiye Hastanesi'nde ilk aşılama çalışmaları başladı
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Tüm ülkenin beklediği korona-virüs aşısı Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sinovac şirketinin ürettiği korona-virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermişti. Onayın ardından Tüm Türkiye’de aşılama çalışmalarına başlanıldı. Türkiye Hastanesi'nde de aşılama çalışmaları bugün resmen başlandı. Öncelik ilk olarak hastanedeki sağlık çalışanlarına verildi. Aşı olan doktorlar herkese aşı olması gerektiğini söylerken inşallah en kısa sürede pandemi sürecinden kurtuluruz diyerek aşıların öneminden bahsetti. Aşı gelmesini dört gözle beklediklerini söyleyen sağlık çalışanları, aşı olmak için kuyrukların oluştuğunu sabah saatlerinden itibaren online sistemden çok sayıda kişinin randevu almaya çalıştığını anlattı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
AşılamaPandemi
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