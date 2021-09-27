Türkiye aşılamada kaçıncı sırada yer alıyor? Aşılama oranı arttı mı?

Dünyada ve ülkemizde koronavirüse karşı yapılan aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aşılama oranları ile ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye aşılama konusunda Almanya’yı geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, aşılamanın titizlikle uygulanmaya devam ettiğini ve herkesin aşı olması gerektiğini ifade etti.
Türkiye aşılamada 7.sırada
ABD ve Çin aşılamada rekor kırdı
Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Koca aşılamada Amerika ve Çin’in en üst sıralarda yer aldığını belirtti. Bunun nedeninin ise Çin ve Amerika’nın yüksek nüfuslu olmasından kaynaklı olduğunu Türkiye’nin bu listede 7.sırada yer aldığını belirtti.
Fahrettin Koca, virüsü yenmek için tek çarenin aşı olduğunu ve herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Aşılama yaşının 12’ye kadar indiğini de aktardı.