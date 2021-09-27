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Türkiye aşılamada kaçıncı sırada yer alıyor? Aşılama oranı arttı mı?

Sağlık Bakanı Türkiye’de aşılama oranları ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca yapılan açıklamada Türkiye’nin Almanya’yı geçerek üst sıralarda yer aldığını belirtti. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı ile ilgili açaıklamaları…

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:11
Türkiye aşılamada kaçıncı sırada yer alıyor? Aşılama oranı arttı mı?
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Dünyada ve ülkemizde koronavirüse karşı yapılan aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aşılama oranları ile ilgili yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye aşılama konusunda Almanya’yı geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, aşılamanın titizlikle uygulanmaya devam ettiğini ve herkesin aşı olması gerektiğini ifade etti. 

Türkiye aşılamada 7.sırada

Bakan Koca yaptığı açıklamada Türkiye’nin aşılamada yedinci sırada yer aldığını ve Almanya’yı geride bıraktığını bildirdi. Ayrıca sosyal medya üzerinden koronavirüse karşı aşılama oranının istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye’nin 7.sırada olduğunu ve nüfusu Türkiye’ye yakın olan, aşı üreticisi Almanya’yı da geçtiğini açıkladı.

ABD ve Çin aşılamada rekor kırdı

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Koca aşılamada Amerika ve Çin’in en üst sıralarda yer aldığını belirtti. Bunun nedeninin ise Çin ve Amerika’nın yüksek nüfuslu olmasından kaynaklı olduğunu Türkiye’nin bu listede 7.sırada yer aldığını belirtti. 

Fahrettin Koca, virüsü yenmek için tek çarenin aşı olduğunu ve herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Aşılama yaşının 12’ye kadar indiğini de aktardı.


Son Güncelleme: 27.09.2021 14:11
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Aşılama OranlarıKoronavirüsÇinAbd AşılamaTürkiye Aşılama Oranları
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