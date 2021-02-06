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Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
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Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!

Türk tıp dernekleri tarafından yapılan bir açıklamada mutasyonlu koronavirüs ile ilgili korkutan bir uyarı yapıldı. Uzmanlar yaptıkları açıklamada mutasyonlu virüsün 3 versiyonunun hastalarda vaka ve vefat sayılarının artışa neden olabileceği belirtildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:18
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün mutasyona uğraması sonrası oluşan 3 ayrı varyantının, hastalarda tedavi için yatış gösteren ve vefat sayılarında artış gösterebileceği hakkında yapılan bir uyarı endişe yarattı. Türk tıp deneği uzmanları tarafından yapılan ortak çalışmalarla ilgili çıkan sonuçlara dayanılarak yapılan açıklamada, söz konusu artışın yaşanmaması için aşılama sürecinin kısa sürede çok sayıda insana ulaştırılması gerektiği belirtildi.

Aşılama süreci içerisinde de varyant virüslerin daha fazla yayılmalarını önlemek adına için daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, salgın sürecinde bugüne kadar üç mutasyonlu virüsün bulaşma hızlarından dolayı bulaşıcılığı artırma risklerinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.

Diğer taraftan; Avrupa hastalık kontrol merkezinin varyantın yayılma hızının çok yüksek olarak ölçümlemesi ve özellikle İngiltere'de görülen B1.1.7 varyantının bulaşma hızının diğer atak hızlarına göre yüzde 40-70 daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar ileri yaş vatandaşların ve kronik hastalığa sahip kişilerin hastaneye yatış süreçleri ile ölüm hızlarını artırabileceğinin değerlendirildiğini bildirdiler.

Bu sonuç verilerine istinaden aşılama uygulamalarının mutasyonlu virüs nedeniyle daha fazla hızlanması ve süreç içerisinde de kısıtlamaların yanı sıra kişilerde aktif takip yapılması, kademeli ve yerel durumların gevşeme politikasında izlenme yapılması tavsiye ediliyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsMutasyonlu Virüs Belirtileri3 Virüs Varyantı
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