Türk bilimcilerden büyük başarı! Virüsü 10 saniye tespit eden sistem geliştirdi

Bilkent Üniversitesi'nde bulunan ulusal nanoteknoloji bölümünün araştırma merkezinde Türk araştırmacılar müthiş bir buluşa imza attılar. Nanoteknolojin temelinin kullanılarak geliştirilen ve burundan sürüntü alınmasına gerek kalmadan 10 saniye içinde virüsü tespit edebilen bir sistem ortaya çıkarıldı. 600 kişi üzerinde uygulanan yeni sistemde yüzde 99 oranında bir duyarlılık ve özgüllük değerlerine ulaşıldı. Sistemdeki en düşük viral ise yüzde 97’de kaldı.

'Diagnovir' adı verilen yeni test sistemini geliştirerek bir ürün aşamasına getirdikleri konusunda konuşan Felisya Biyomedikal'in yönetim kurulu üyesi Dr. Ali Aytaç Seymen, Virüsün kendisini tanıyarak interdisipliner çalışma ile virüsü 10 saniyede tanıyabilen bir sistem geliştirdiklerini ve yaptıkları çalışmalarda çok yüksek oranları elde ettilerini belirterek çalışmalarını Türkiye'nin bazı izin mekanizmalarına sunduklarını ve test kitine verilen izinle birlikte tamamen uygulanabilir vaziyette saha çıktıklarını söyledi.

POZİTİF HASTALARIN KAÇMA İHTİMALİ YOK!

PCR testi veya diğer tanı yöntemlerinde viral olan yükün durumuna göre bir pozitif hastanın kaçırılma ihtimalinin olabileceğini aktaran Dr. Ali Aytaç Seymen, Biyoistatistik değerleri yüksek çıkan bu test kiti ile yanılma payı ile karşı karşıya kalınmayacağını söyledi.

Özellikte turizm sektörünün başladığı bu aylarda havaalanları ve otellerde bu testlerin çok kolaylıkla kullanılabileceğini belirten Dr. Ali Aytaç Seymen, tanı kitlerinin doktorlar tarafından da çok fazla tercih edebileceklerini değerlendirdiklerini kaydetti. Önümüzdeki aylarda bun tanı kitleri ile birlikte benzer semptom gösteren pek çok hastalığı aynı anda teşhis etmeye yarayan yeni sistemler geliştirme çabasında olduklarını ifade eden Dr. Seymen, Avrupa'dan çok talep aldıklarını ve kısa sürede yurt dışına açılma planlarını gerçekleştireceklerini kaydetti.