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Türk bilim insanlarının müthiş buluşu! Koronayı 1 dakikada öldürüyor!

Türk bilim insanları tarafından 1 dakikada koronavirüsü öldüren burun spreyi geliştirilirken spreyin hücrelere hiç bir şekilde zarar vermediği belirtildi.

22 Ocak 2021 Cuma 18:36
Türk bilim insanlarının müthiş buluşu! Koronayı 1 dakikada öldürüyor!
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Uludağ Üniversitesi'nde bilim insanları yeni tip koronavirüsü tamamen öldüren bir solüsyon geliştirdiler. Üniversitenin Mikrobiyoloji laboratuvarlarında  yapılan çalışmalarla birlikte geliştirilen burun spreyinin 1 dakikada koronavirüsü öldürdüğü belirtilirken spreyin hücrelere hiçbir şekilde zarar vermediği de kaydedildi.

Söz konusu çalışma Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı tarafından yürütülürken çalışmalara Üniversitenin Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın'da destek verdi. Laboratuvarlar ortamında geliştirilen solüsyon ve spreyin antimikrobiyal etkilerinin de BUÜ ve Çukurova Üniversitesinde görevli akademisyenleri gösterdiler. Çalışmanın sonunda geliştirilen solüsyonların herhangi bir bakteri ve virüslerin çoğalmasının durdurulmasında etkili olduğu tespit edildi.

Başlattıkları çalışmaların salgından önce olduğunu ve bu çalışmalarla koruma amacı taşıması olarak değerlendirmeye aldıklarını söyleyen Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı, salgının başlamasıyla birlikte solüsyonu Kovid-19 üzerinde değiştirmeye karar verdiklerini kaydetti.

Virüsün 1 dakika içerisinde öldürüldüğünün görüldüğü solüsyondan yapılan burun spreyinin bio uyumluluk testlerine gönderdiklerini ve burada yapılan çalışmalarda ağız ve burun dokusunda hem virüsü yok ettiği ve aynı bölgede iyileşme sağlandığının tespit edildiğini belirten Opr. Dr. Ahmet Ümit Sabancı, bu spreyin kullanımın virüsü azaltacağı kanısında olduklarını düşündüklerini ve bulaş riskini engelleyebileceği için koruyucu etkiye sahip olabileceğini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 18:36
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Uludağ üniversitesiTük Bilim InsanlarıBurun SpreyiKoronavirüs1 Dakika
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