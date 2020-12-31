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Türk bilim insanlarından tarihi buluş! Burundan sürüntü alınmadan 10 saniyede korona testi

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yeni korona testiyle burundan sürüntü alınmadan 10 saniyede PCR testi yapılabileceği duyuruldu. Geliştirilen yeni tanı sisteminin yurt dışından getirilen PCR testlerin yerini alabileceği belirtiliyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:07
Türk bilim insanlarından tarihi buluş! Burundan sürüntü alınmadan 10 saniyede korona testi
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Bilkent Üniversitesi'nde görevli Bilim İnsanları müthiş bir buluşa imza attı. Geliştirilen yeni koronavirüs tanı sistemiyle 10 saniyede yüzde 99 oranında güvenilir sonuç veren bir test ortaya çıkarıldı. Yurt dışından getirilen ve  burundan sürüntü alarak uygulanan testlerin tarihe karışacağı yeni buluşun yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alacağı değerlendiriliyor.

Türkiye'de giderek artış gösteren Kovid-19 vakaları ile birlikte test yaptırmak isteyenlerin sayısı da yükselirken hastanelerde oluşan uzun kuyruklara bir çözüm bulma amacıyla bir buluş gerçekleştirdiler. Bilkent Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde görevli araştırmacılar yaptıkları çalışmalarla koronavirüs testini 10 saniye içinde yapabilen bir nanoteknoloji temelli tanı sistemi geliştirdiler.

Dünya genelinde ilk olan ve Türk Bilim insanlarının imzasını taşıyan bu yüksek teknoloji ürününe "Diagnovir" ismi verilirken bu testin yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alması bekleniyor.

Söz konusu buluş hakkında değerlendirmelerini sunan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, konavirüsün 150 nanometre boyutunda bir parçacık olduğunu ve araştırmacıların uzun uğraşlar sonucunda proje tamamlandığını belirterek PCR'ın yerini alabilecek hem saniyeler içinde sonuç verebilen bir yöntem geliştirildiklerini söyledi. Yapılan kontroller dahilinde bu yöntemle pozitif bulguların PCR'ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR'larının pozitife döndüğünü gördüklerini ifade eden Atalar, "Bu cihaz tamamen Türk malı. Türkiye'ye ait eşi bulunmayan bu teknolojiden bütün dünya faydalanacak. Bunu tabii hocalarımıza ve Bilkent UNAM'daki araştırma ortamına borçluyuz." diye konuştu.

Kovid-19'un hızlı test etmenin önemine dikkat çeken Atalar, konuşmasında "Bir kişinin çok hızlı bir şekilde pozitif olduğunu bulup karantinaya almak, salgını kontrol altına almak için çok önemli. Teknoloji, aynı zamanda koronavirüs benzeri salgınlarda kullanılabilecek özellikler taşıyor." ifadelerine yer verdi.

Diagnovir isimli yeni test sisteminin, Bilkent UNAM altyapısı kullanılarak Bilkent Holding ile Bilkent irken yüksek ihracata uygun olan yeni sistemin, yurt içi ve yurt dışında da yaygın kullanımı için tüm işaretlemelerin ve belgelendirmelerin başlanıldığı kaydedildi.

 

 

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 12:07
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Anahtar Kelimeler:
PCR Testi10 Saniyede TestYeni BuluşDiagnovir TestiBilkent üniversitesi
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