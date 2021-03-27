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Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türk bilim tarafından çalışmalarına başlanacak olan 'İntranazal Covid' aşısının burundan sprey olarak uygulanacağını ve bu sayede aşılanan kişilerin başkalarında virüs bulaştırmayacaklarını duyurdu.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:12
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
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Daha öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafıdan yapılan bir açıklamada Türkiye'de bilim insanları tarafından bulaşı engelleyecek burun spreyi ile ilgili Faz 1 çalışmalarının başlanacağını ve 'İntranazal Covid' aşısı olarak bilinecek olan aşıyla aşılanan kişilerin başkalarına virüs bulaştırmasının önüne geçileceği bildirilmişti.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yakın bir süreçte bulaşı engelleyebilecek tek aşının Türk bilim insanları tarafında geliştirilecek olan 'İntranazal Covid' aşısı olduğunun göründüğünü belirterek aşının oda sıcaklığında taşınabildiği ve burundan kullanıldığı için de koronavirüsün doğrudan vücuda girmesini engellediğini ifade etti.

'İntranazal Covid' aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, pandemi sürecinde geliştirilen aşı uygulamalarının ilk sırasındaki hedefinin salgını bitirmek olduğunu belirterek, pandemi sürecinin bitirmek için de bulaşın önüne geçmek olduğunu kaydetti. Salgının başladığı günden bu güne kadar 10'un üzerinde bir aşı üzerinde çalışıldığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şimdiden geliştirilme aşamasında olan 'İntranazal' aşı için firmalarla devletler görüşme yapmaya devam ettiklerini ve aşının başarılı olması durumunda bağlantılarının kesinleşmiş olması kanaatinde olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, inaktif aşının güvenlik problemi yaşamayan aşılardan biri olduğunu vurgulayarak, uygulanmasının kolay bir aşı olduğu ve sprey şeklinde olmasından  dolayı kişinin kendisi uygulayabileceğini söyledi. Ceyhan konuşmasını sonunda İntranazal Covid aşılarının 7-8 aydan önce üretilmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:12
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İntranazal CovidBurun SpreyiKoronavirüs AşısıBulaş Engelleyen AşıBulaş Spreyi
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