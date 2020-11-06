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Tüp bebek tedavsinde yaş sınırıkaçtır? Tüp bebek uygulaması kaç kere denenebilir?

Normal yönden çocuk sahibi olamayan kadınların sıkça tercih ettiği tüp bebek uygulaması son zamanlarda fazlaca tercih edilmektedir. Peki Tüp bebek uygulamasında aranan özellikleri nedir? Tedavide yaş sınırı ne kadardır?

06 Kasım 2020 Cuma 21:18
Tüp bebek tedavsinde yaş sınırıkaçtır? Tüp bebek uygulaması kaç kere denenebilir?
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Tüp Bebek Uygulamasında Yaşın Etkisi

35 yaşından sonra kadınların düşük yapma riski artarken doğurganlık oranları düşüyor. Yumurtalık kapasitesi uygun görüldüğünde 45 yaşına tüp bebek ameliyatı yapılabilir. Ancak 38 yaş üstü kadınlara başvururken yaşlandıkça ideal cevabı alamayabilirler. Bu aynı zamanda hamilelik şansını da etkiler.

Gebelik Şansı Düşüyor

Bir kadının yaşı tüp bebek başarı şansını etkiler. Yeni doğmuş bir kız çocuğunda yumurtalık rezervi 1-2 milyondur ve ilk adet döneminde (özellikle 37 yaşından sonra) menopoz azalıncaya ve tüketilinceye ve rezerv kaybı büyük olana kadar 250.000-300.000'e düşer. Bununla birlikte, yumurta kalitesindeki düşüşe rağmen, hamile kalma şansı ve sağlıklı bir çocuk azalır.


Yardımcı üreme teknolojisi kullanan anne adaylarına gebelik şanslarını artırmak için "preimplantasyon genetik tanı" uygulanabilir. Bu teknikler kullanılarak, kromozomlar embriyo annenin rahmine transfer edilmeden önce kontrol edilebilir ve böylece anormal embriyoların transferi önlenebilir.

Tüp Bebek En Fazla Kaç Kez Denenmeli?

İlk tüp bebek tedavisinde gebelik oranını %100 olarak görmek tamamen yanlıştı. Bu durumda başarısız IVF tedavileri hayal kırıklığı yaratabilir. Sabit sayıda tedavi denemesi yoktur. Çiftin isteği ve doktorun tavsiyesi üzerine çiftin sağlığı uygun görüldüğü sürece yeni bir test yapılabilir.

Psikolojik Açıdan Güçlü Olmak Çok Önemli

Tüp bebek tedavisinde en önemli nokta çiftin sabrıdır. Tüp bebek başarısızlığında başarısızlığın nedeni belirlenmeli ve buna göre yeni tedaviye başlanmalıdır. Bu sayede başarı şansı artacaktır. 3 denemeden sonra IVF başarısız oldu. Bu denemelerden sonra başarı oranı pek değişmedi. Bu durumda, çift genel teftişlerden geçmeli ve olası başarısızlık nedenlerini araştırmalıdır. Gerektiğinde preimplantasyon genetik tanı, bağışıklık tedavisi, assisted hatching (lazer ile tomurcuklanma), blastokist transferi, rahim dinlendirme yöntemi ve sperm seçim yöntemleri gibi tedavi yöntemleri tercihli olarak kullanılabilir.



Son Güncelleme: 06.11.2020 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Tüp BebekAnne
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