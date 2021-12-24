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Tüp bebek desteğinden faydalanmanın şartları nelerdir?

SGK, tüp bebek sahibi olmak sahibi isteyen ailelere destek verip vermediği gündemde yer alan konulardan birisi. Peki SGK, tüp bebek tedavisine destek sağlıyor mu? Yanıtı haberimizde…

24 Aralık 2021 Cuma 14:18
Tüp bebek desteğinden faydalanmanın şartları nelerdir?
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tüp bebek masraflarını karşılayıp karşılamadığı sorusu ülkemizdeki milyonlarca ailenin gündeminde yer alıyor. Bu konuda intenet araştırmalarını sürdüren ailelerin aklında ise SGK’nın tüp bebek tedavisine destek sağlayıp sağlamadığıydı. Peki SGK, tüp bebek tedavisine destek sağlıyor mu?

SGK Tüp Bebek Tedavisine Destek Sağlıyor Mu?

SGK, tüp bebek tedavisi konusunda sadece kadınların kısırlık sorununu gözeterek destek sağlıyordu. Yakın zamana kadar bu şekilde destek veren SGK’nın bu desteğinin kapsamı yeni çıkan bir kanunla beraber değişiklik gösterdi. Buna göre tüp bebek tedavisine verilen destek sadece kadınları değil erkekleri de kapsayacak.

SGK’nın Tüp Bebek Tedavisi Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Evli olmalarına karşın biyolojik sebeplerle çocuk sahibi olmayan ebeveynlerin tüp bebek tedavisi desteğinden yararlanabilmeleri için bazı şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- Normal tıbbi yöntemler ile çocuk sahibi olmadığının sağlık kurulu raporu ile düzenlenmiş olması

- 23 yaşından gün almış, 40 yaşından küçük olması

- Tedavinin yapıldığı merkezin kurum ile sözleşmesinin bulunması

- En az beş yıl genel sağlık sigortasına sahip olması veya 900 gün prim gün sayısının olması

- Son üç yıl içinde yöntemlerden sonuç alınmadığının belgelenmesi

Bu şartları sağlayan ailelerin tüp bebek tedavi masrafları SGK tarafından karşılanıyor.


Son Güncelleme: 24.12.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
SGKTüp Bebek Tedavisi
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