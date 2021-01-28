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TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
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TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek

Türkiye’de Çin’den getirilen aşılama devam ederken, diğer yandan yerli aşı üzerindeki çalışmalarda devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşılar ile ilgili yapmış olduğu açıklamada yerli aşıların etkinliğinin diğer aşılara göre daha yüksek olacağını söyledi.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:17
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
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Türkiye’de Çin’den getirilen 10 milyon doz aşının uygulamasına aşama aşama devam edilirken, yerli aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

ETKİSİ DAHA YÜKSEK OLACAK

Konuyla ilgili yerli aşı çalışmalarının başındaki kurum olan TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal yerli aşıların süreci ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Öneminin bugünlerde daha fazla anlaşıldığı yerli aşılar ile ilgili olarak, Mandal yerli aşıların yurt dışından alınan yada alınacak olan aşılardan farklı olduğunu, güvenirlik ve etkisinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ AŞIDAN BAHSETMİŞTİ

Öte yandan konuyu yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yerli aşının kullanıma sunulabilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini ifade etmişti.

 




Son Güncelleme: 28.01.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKYERLİ AŞI
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