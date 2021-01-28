TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklamaları!

Yerli aşı çalışmaları devam ederken TÜBİTAK başkanı Hasan Mandal’ın açıklamaları merak ediliyor. Açıklamalarda üretilen aşıların dışardan alınan aşılardan farklı olacağı ve virüsün mutasyonlu haline bile daha güvenilir aşılar olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreninde TÜBİTAK başkanı Hasan Mandal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mandal yerli aşı konusunda, ‘Normal şartlarda uzun yıllar süren aşı ve ilaç çalışmalarında Türkiye olarak kısa zamanda başarılar sağladık. Yerli aşımız yurt dışındaki aşıların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak. İnaktif aşı çalışmalarımız dünyadaki diğer inaktif aşılardan daha etkili olacak şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Gelişmiş ve yeni bir olan adenoviral vektör aşımız da ikinci nesil aşı adalar arasında başarı sağlayacaktır. Virüs benzeri parçacık türü aşı adayımız biyoteknolojik açıdan dünyadaki en yenilikçi aşı olacak ve dikkat çekecek. Bu konuda bilim insanlarımıza ve genç araştırmacılarımıza güvenimiz tam.’ Dedi.