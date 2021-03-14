Toplam koronavirüs aşı olan sayısı kaç? Kaç kişiye Covid19 aşısı yapıldı? Sağlık Bakanlığı 14 Mart 2021 Pazar Türkiye aşı haritası

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve virüse karşı geliştirilen aşıların insanlara yapılması için Türkiye’de 14 Ocak tarihinde başlatılan aşılama çalışmalarında ulaşılan sayı herkes tarafından merak konusu oldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından 14 Ocak'ta Coronavirus'e karşı başlatılan aşı uygulaması devam ediyor. Vatandaşlar 14 Ocak tarihinden bu yana Türkiye genelinde kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını merakla araştırıyorlar.

Türkiye’de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığının intenet sitesinde yer verdiği aşı tablosuna göre ülkede bugüne kadar yapılan Coronavirus aşısı sayısı 11 milyon dozu geçti. Sağlık Bakanlığının covid19asi.saglik.gov.tr intenet sitesindeki aşı verilerine göre Türkiye genelinde yapılan aşılama sayısı 11,1 milyonu aştı. 14 Ocak 2021 tarihinde başlatılan koronavirüs aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Birinci doz ve ikinci doz koronavirüs aşısını toplamda kaç kişi oldu?

Türkiye genelinde birinci doz aşı yapılan kişi sayısı 7 milyon 894 bini aşarken, ikinci doz aşısı yapılan kişi sayısı 3 milyon 115 bin kişiye ulaştı.

Şuan devam eden 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasının ardından aşı uygulaması için ikinci aşamaya başlanılacak. İkinci aşamada, emniyet ve adalet personeli, zabıtalar ve özel güvenlikçilere aşı yapılması planlanıyor. Bununla beraber ikinci aşamaya geçilmesiyle 65 yaş altındaki vatandaşlar da aşılanacak.

Türkiye geneli Koronavirüs aşı haritası!