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Tiroid hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri

Tiroid bezleri salgıladığı hormonlar nedeniyle çok önemlidir. Son yıllarda tiroid hastalıklarından artış yaşandığı görülüyor. Erken teşhis ve önlem almak isteyen kişiler tiroid hastası olup olmadığımız nasıl anlaşılır sorusunu araştırıyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:26
Tiroid hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri
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Troid bezi, boynun ön tarafından yer alan ve adem elması olarak bilinen kıkırdağın altında bulunan kelebek şeklindeki organdır. 20 gram ağırlığında olan bu organ birçok hormon salgılaması açısından çok önemlidir.

Troid bezinin görevleri nelerdir?

Troid bezi T3 ve T4 hormonlarını salgılar. Bu hormonlar kan dolaşımına dahil olur ve metabolizmanın düzenlenip hızının doğru şekilde olmasını sağlar. Ayrıca kalbin çalışma hızı, kolesterol seviyesi, adet düzeni gibi çok sayıda hormonun seviyesini troid hormonu ayarlar.

Troid hastalığı nasıl anlaşılır?

Troid hastalığının olup olmadığı adem elmasının altında genişleme veya şişlik olması halinde anlaşılabilir. Ancak kesin tanı için uzman bir doktora görünmek gerekmektedir.

Troid hastalığı belirtileri nelerdir?


Troid hastalarından genel olarak görülen belirtiler şunlardır;

  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Sürekli uyku isteği
  • Yorgun uyanmak
  • Gün içi bitkinlik hissi
  • Depresif ruh hali
  • Konsantrasyon eksikliği
  • Hafızanın zayıflaması
  • Bulanık bilinç
  • Anksiyete
  • Panit atak
  • Kol ve bacaklarda uyuşma ve karıncalanma hissi
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Regl dönemi sancısı
  • Adet kanamasının normalden uzun olması
  • Cinsel isteksizlik
  • Kısırlık
  • Uzun süren kabızlık
  • İshal
  • Saç dökülmesi
  • Kirpik ve kaşlarda seyrelme
  • Vücut ısısı düşüklüğü
  • El ve ayaklarda soğukluk hissi
  • Aşırı terleme

Troid hastalığında kimler risk altında yer alır?

Troid hastalığına yakalanma ihtimali kişiden kişiye değişmektedir. Genel olarak hastalığın etkili olabileceği kişilerin özellikleri şu şekildedir;

  • Ailesinde guatr, tiroid nodül, tiroid kanseri ve tiroidit gibi tiroid hastalıkları olan kişiler
  • Daha önceden tiroid nodülü nedeniyle ameliyat geçirmiş kişiler
  • Sigara içenler
  • Menopoz dönemindeki kadınlar
  • Baş ve boyuna yönelik ışın tedavisi (radyoterapi) gören kişiler

Troid hastalığı nasıl tedavi edilir?

Troid hastalarının ilk olarak nodülleri incelenir. Bu nodüllerin özelliklerine göre farklı tedaviler uygulanır. Genel olarak troid hastası olan kişilere ilk olarak biyopsi yapılır. Biyopsi işlemi sırasından hastadan bir parça alınır ve bu parçanın iyi mi yoksa kötü huylu mu olup olmadığı öğrenilir. İyi huylu ve büyüme durumu olmayan nodüller takip edilir ancak bir işlem yapılmaz. Kötü huylu ve büyüme riski olan nodüllerde ise ameliyat yapılır.

Troid ameliyatı riskli midir?

Troid hastası olan ve ameliyat olmasına karar verilen kişilerin ameliyatları teknolojik cihazlarla yapılır. Ameliyatta dikiş atılması veya kapatma gereken bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle ameliyatın riski yok denecek kadar azdır. Ameliyat edilen bölge ileri teknolojik ve yüksek frekanslı ultrasonik enerji kullanılarak çok hızlı şekilde iyileştirilir.

Genel olarak troid bezi hastalıkları ise Guatr, Troiditler, Troid kanserleridir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 14:26
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Anahtar Kelimeler:
TiroidHastalık
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