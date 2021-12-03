İstanbul 10°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri hakkında merak edilenler

Günümüzde sağlıkla ilgili yaşanan olaylarla ilgili ve bu alana uygun mesleklere olan ihtiyacın artması gençleri meslek seçerken sağlık alanına yönelmesini sağlıyor. Bu konuyla ilgili olarak sağlık alanında çalışmak isteyenler için Tıbbı Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri ne iş yapar, ne kadar kazanır? İşte tüm detaylar haberimizde!

03 Aralık 2021 Cuma 03:27
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri hakkında merak edilenler
Takip Et:

Sağlık alanında iş bulmak diğer mesleklere oranla daha kolay olabiliyor. Günümüzde yaşanan olaylara bakıldığında sağlık konusu pek çoğumuzun ilgisi alanına girmeye başladı. Çünkü bu konuda pekçok kişiye ihtiyaç duyuluyor. 

Hastanelerde çalışma imkanına sahip olan Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri mesleği hakkında kişiler, bu meslekte neler yapılıyor, ne kadar kazanılıyor merak ediyorlar. 

Hastane ortamında bir ekip çalışması yapılıyor. Doktor, hemşire, sağlık teknikerleri ve gerekli personelleri iş birliği içinde birbirine bağlı çalışıyor. Radyoloji teknikerleri, hastanın muayene edilmesinin ardından doktor tarafından belirtilen tetkiklerin radyolojik görüntülemesini yapıyor. 

Tıbbı Görüntüleme Teknikeriliği Radyoloji Teknikeri, aylık ne kadar kazandığı merak ediliyor. Bir Radyoloji Teknikeri'nin aylık ortalama kazancı 3 bin 860 TL olarak belirleniyor. Radyoloji Teknikeri aylık maaşı en az 2 bin 860 TL iken en yüksek aylık maaşı 6 bin 350 TL olabiliyor. 

Radyoloji Teknikeri olmak için en az önlisans mezunu olmak gerekiyor. 


Son Güncelleme: 03.12.2021 03:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tıbbi Görüntüleme TeknikeriRadyoloji TeknikeriRadyoloji Teknikeri Maaşı 2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel hastaneler acil servis ücreti alıyor mu? Acile gelen hastalardan para alınıyor mu?
Özel hastaneler acil servis ücreti alıyor mu? Acile gelen hastalardan para alınıyor mu?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nedir?
Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nedir?
Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
Bartın Devlet Hastanesi randevu almak için adımlar
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
MHRS üzerinden Antalya Kaş Devlet Hastanesi'nden randevu nasıl alınır?
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!
Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Kafe, bar ve snack bar işletmecisi (kendi işletmesinde çalışanlar) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada karda yürümenin anlamı nedir?
Doğum iznine hangi haftada çıkılır? 2021 Doğum izni nasıl kullanılır?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
Rüyada görülen örümcek ne anlama gelir? Rüyada örümceği öldürmenin veya kovalamanın anlamları nelerdir?
Mücevherleri parlatan cilacılar ne kadar kazanıyor?Kimler cilacı işinde çalışabilir ?
Sabah aç karnına elma yemek faydalı mı? Uzmanlar konuyla ilgili neler söyledi?
Ortaöğretim Kimya Öğretmeni maaşı ne kadar?
Bingo Hell filminin konusu ve yorumu
4 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Aralık Cumartesi at yarışı programı
KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.