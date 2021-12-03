Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri hakkında merak edilenler

Sağlık alanında iş bulmak diğer mesleklere oranla daha kolay olabiliyor. Günümüzde yaşanan olaylara bakıldığında sağlık konusu pek çoğumuzun ilgisi alanına girmeye başladı. Çünkü bu konuda pekçok kişiye ihtiyaç duyuluyor.

Hastanelerde çalışma imkanına sahip olan Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Radyoloji Teknikeri mesleği hakkında kişiler, bu meslekte neler yapılıyor, ne kadar kazanılıyor merak ediyorlar.

Hastane ortamında bir ekip çalışması yapılıyor. Doktor, hemşire, sağlık teknikerleri ve gerekli personelleri iş birliği içinde birbirine bağlı çalışıyor. Radyoloji teknikerleri, hastanın muayene edilmesinin ardından doktor tarafından belirtilen tetkiklerin radyolojik görüntülemesini yapıyor.

Tıbbı Görüntüleme Teknikeriliği Radyoloji Teknikeri, aylık ne kadar kazandığı merak ediliyor. Bir Radyoloji Teknikeri'nin aylık ortalama kazancı 3 bin 860 TL olarak belirleniyor. Radyoloji Teknikeri aylık maaşı en az 2 bin 860 TL iken en yüksek aylık maaşı 6 bin 350 TL olabiliyor.

Radyoloji Teknikeri olmak için en az önlisans mezunu olmak gerekiyor.