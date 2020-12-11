Terramycin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır? Güncel fiyatı ne kadar?

Her evin ecza dolabının olmazsa olmazı Teramisin krem, yaralara, sivilcelere, iltihaplara, yanık ve bakteri enfeksiyonlarına oldukça faydalıdır. Çıbanlar ve iltihaplı sivilcelerde de kullanılan krem, kulak ya da burun delimlerindeki iltihabı önlemek için de kullanılır.

Ana maddesi Oksitetrasiklin hidroklorür ve Polimiksin B sülfat olan, ayrıca sıvı petrolatum ve beyaz petrolatum olarak adlandırılan iki yardımcı madde içeren Teramisin krem antibiyotik grubu içinde yer alır.

Teramisin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır?

Çıban

İltihaplar ve İltihaplı Durumlar

Dudak Çatlamaları

Uçuk Yaralar ve Çizikler

Böcek Isırmaları ve Arı Sokmaları

Sivilce

Kulak Yaraları

Teramisin krem kullanım şekli nedir? Güncel fiyatı ne kadar?

Teramisin kremi uzman bir doktor eşliğinde uygulanması tavsiye edilir. Kremi uygulayacağınız bölgeyi temizleyin ve parmaklarınızla bölgeye uygulayın. Gerekli durumda gazlı bezle kapatılabilir. Gün içinde iki kez kullanılabilir. Terramycin merhemin eczanelerdeki güncel fiyatı 19.33 TL’dir.