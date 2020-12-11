İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Terramycin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır? Güncel fiyatı ne kadar?

Hem uygun fiyatlı hem de yaraları kısa sürede onaran Terramycin kremin nasıl kullanıldığını ve faydalarını haberimizde anlatacağız.

11 Aralık 2020 Cuma 19:14
Terramycin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır? Güncel fiyatı ne kadar?
Takip Et:

Her evin ecza dolabının olmazsa olmazı Teramisin krem, yaralara, sivilcelere, iltihaplara, yanık ve bakteri enfeksiyonlarına oldukça faydalıdır. Çıbanlar ve iltihaplı sivilcelerde de kullanılan krem, kulak ya da burun delimlerindeki iltihabı önlemek için de kullanılır.

Ana maddesi Oksitetrasiklin hidroklorür ve Polimiksin B sülfat olan, ayrıca sıvı petrolatum ve beyaz petrolatum olarak adlandırılan iki yardımcı madde içeren Teramisin krem antibiyotik grubu içinde yer alır.

Teramisin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır?

Çıban

İltihaplar ve İltihaplı Durumlar

Dudak Çatlamaları

Uçuk Yaralar ve Çizikler

Böcek Isırmaları ve Arı Sokmaları

Sivilce

Kulak Yaraları

Teramisin krem kullanım şekli nedir? Güncel fiyatı ne kadar?

Teramisin kremi uzman bir doktor eşliğinde uygulanması tavsiye edilir. Kremi uygulayacağınız bölgeyi temizleyin ve parmaklarınızla bölgeye uygulayın. Gerekli durumda gazlı bezle kapatılabilir. Gün içinde iki kez kullanılabilir. Terramycin merhemin eczanelerdeki güncel fiyatı 19.33 TL’dir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Terramycin KremTeramisin Merhem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?

Popüler Haberler

Terramycin krem hangi cilt problemlerinde kullanılır? Güncel fiyatı ne kadar?
Kırmızı Oda dizisi Galip karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisinde Gülay karakterine Selen Öztürk hayat veriyor
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Fox TV Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri
Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe kimdir?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros Marketler ve bakkallar hafta içi kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 11 Aralık 2020 Cuma
A101 - BİM - ŞOK marketleri 12 Aralık Cumartesi açık mı?
CarrefourSA 2021 yılbaşı sepeti içeriği ve fiyatları
Schengen Vizesi sağlık sigortası zorunlumudur? Schengen Vizesi seyehat sağlık sigortası
2020 PYBS, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri
Samsung cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır? Samsung garanti sorgulama işlemleri
İphone telefonlara Imeı atılır mı? İphone cihaza imei atma nasıl yapılır?
KOSGEB girişimci başvurusu Yapana 50 Bin TL hibe ve kredi! KOSGEB başvuru şartları ve işlemleri
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Arnavutluk asgari ücreti ne kadar?
Aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma formu
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, diziden ayrıldı mı?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.