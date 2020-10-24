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Ter kokusundan kurtulmanın doğal çözümleri

Ter kokusu birçok kişinin rahatsızlık duyduğu ve gidermeye çalıştığı sorunlardandır. İnsanlar ter kokusunu kapatmak için parfüm veya deodorant kullansa da bu sağlıklı bir yöntem değildir. Peki ter kokusundan nasıl kurtuluruz, doğal çözüm önerileri nelerdir?

24 Ekim 2020 Cumartesi 02:22
Ter kokusundan kurtulmanın doğal çözümleri
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Ter kokusu birçok insanın ortak sorunudur. Birçok kişi ter kokusunu kapatmak için deodorant kullanır ancak bu ter kokusunu geçici bir süre hissetmemenizi sağlar. Oysa ter kokusunu önlemek yerine ter kokusundan tamamen kurtulmak mümkündür.

Ter kokusu aslında vücutta bulunan bakterilerin proteinli asitlerle parçalanması sonucu oluşur. Bunun sonucunda tahammül edilemez bir şekilde koku meydana gelir.

Ter kokusundan nasıl kurtuluruz?

Ter, vücutta bulunan apokrin bezlerine bağlı bölgelerde oluşur. Bu bezler göğüs, genital bölge, göz kapakları, koltuk altları ve kulakta bulunur. Bezlerin görevi terlemeyi sağlamaktır. Bu terleme sonucunda da koku oluşur.

Ter kokusundan kurtulmanın bazı yöntemleri vardır. Ancak işin temelinde sık terleyen kişinin sık sık duşa almasıdır. Duş alırken de sabun veya duş jeli ile terleyen yerler köpüklenmelidir.

Ter kokusundan kurtulmak için doğal çözüm önerileri

  • Limon suyu
  • Elma sirkesi
  • Biberiye kürü
  • Sirke kürü


Yukarıda verilenler asit bazlı besinler olduğu için bakteriler öldürür ve terleme sonucunda çıkan kokunun yok olmasına yardımcı olur.

Ter kokusundan kurtulmak için limon suyu kullanın

Limon suyu içerisinde yüksek miktarda pH bulundurur. Bu nedenle hiçbir katkı maddesi kullanılmasına gerek kalmadan hassas bölgelere kullanılabilir. Bir pamuğun üzerine limon suyunu damlatın ve terleyen bölgeye sürün.

Ter kokusundan kurtulmak için elma sirkesi kullanın

Elma sirkesi ciltte pH dengesini sağlar. Bu dengenin oluşması sonucu ter kokusu engellenir. Elma sirkesini banyoya girmeden önce terleyen bölgelere sürün ve 3 dakika kadar bekleyin. Ardından banyoya girerek sürülen bölgeleri durulayın. Bunun yanı sıra yemeklerden önce ilk başlarda günde üç kere olmak kaydıyla bir bardak elma sirkesi de içilmelidir.

Ter kokusundan kurtulmak için biberiye kürü kullanın

Biberiye kürü mantar ve bakteri oluşumunu engeller ve bu nedenle ter kokusunu önler. Yarım fincan kurutulmuş biberiye yaprağını 4 bardak suda demleyin ardından banyo esnasında su ile terleyen bölgeleri yıkayın. Ancak cildinizde tahriş yapıyorsa kullanmayın.

Ter kokusundan kurtulmak için sirke kürü kullanın

Sirke kürünü bir pamuğa dökün ve ardından terleyen bölgeye sürün. Sirkenin içerisinde bulundurduğu asit oranı bakteri oluşumunu engellemektedir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 02:22
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Anahtar Kelimeler:
TerKoku
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