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Telomer nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Yaşlanma ile ilgili araştırmaları merak eden kişiler bu sefer de Telomer tedavisini merak etmeye başladı. Telomer tedavisinin yaşlanmanın önüne geçtiği hakkındaki araştırmalar sonucunda bu konuyla ilgili meraklar artmaya başladı. Tüm detaylar haberimizde..

31 Ocak 2021 Pazar 21:10
Telomer nedir, tedavisi nasıl yapılır?
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Telomerler, ökaryotik kromozomların DNA ve protein içeren uç bölgeleri olup fazla sayıda ‘TTAGGG’ dizi tekrarı içeren heterokromatik yapıdır. Telomer sentezinden telomeraz enzimi sorumludur.

İlk kez 1938’de Hermann J. Muller Drosophila melanogaster kromozomu üzerinde çalışarak tanımlamıştır.

 

TELOMER NE İŞE YARAMAKTADIR?

Tümör oluşumu, yaşlanma,hücre bölünmesinde etkileri vardır. Nükleer yapılaşma, gen ekspresyonu,kromozom uçlarının replikasyonunun tamamlanmasında da etkisi vardır.

Telomerleri kromozomların geri kalan kısmından ayıran özelliği, telomerik DNA’nın hücre siklusuna bağlı kalarak kaybı ve yeniden kazanılmasıdır. Bu işleme Telomer Dinamiği ismi konulmuştur.

 

TELOMERİN YAŞLANMADA Kİ ETKİSİ

Normal dokulardaki telomer uzatılmasından yükümlü olan sistemler bölünme sırasında görevlerini sürdürmezler. Bu sebeple telomerler hücre bölünmesinde kısalırlar. Telomerin uzunluğu hücrelerin repliktif yaşama süresini belirlemektedir. Kritik uzunluğa kadar kısaldıklarında yaşlanma başlar. Hücre bölünmesi durur ancak yaşamaya ve fonksiyon göstermeye devam edilir.

TELOMER TEDAVİ

Üzerinde çalışmalar yapılan ve önüne geçilmesi istenilen bir konu olan yaşlanma, bilim insanlarını oldukça meşgul etmiştir.

Telomer boyunun uzatılması ile ,insan ömrünün uzatılabileceğine dair fikirler düşünülmeye başlandı.

Bilim insanları bu konuda açıklamalarda bulunmuş ve üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.

Telomerlerin uzatılması sağlandığında hücreler bölünme işlemi gerçekleştirmeyeceklerdir. Bu durum ise kanser riskini artırmaktadır. Yeni araştırmalar yapılarak kanser ve telomerin bağlantısı çözülmelidir.

 

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
TelomerTedavi
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