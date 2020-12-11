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Telefonla Covid-19 test sonucu öğrenilir mi? İnternetten e-Nabız covid19 sonucu öğrenme

Artan vaka sayıları nedeni ile hastanelere gitmeyi tercih etmeyen vatandaşlar telefon üzerinden PCR sonuçlarını nasıl sorgulayabileceklerini merak ediyor. Vatandaşlar, telefonla Covid-19 test sonucu öğrenilir mi? sorusunu araştırmaya başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 21:17
Telefonla Covid-19 test sonucu öğrenilir mi? İnternetten e-Nabız covid19 sonucu öğrenme
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Ülkemizde ki vaka sayılarının artmaya devam etmesi ile birlikte pek çok vatandaş hastaneye gitmeye korkar oldu. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar ise telefon ile Covid-19 sorgulaması yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı. Yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun kısa süre içerisinde e-Nabız sistemine düşmesi ise vatandaşları merak ettirdi.

e-Nabız’dan Covid-19 sonucu nasıl öğrenilir?

PCR testlerinin sonuçlarıöğrenmek için artık hastanelere gitmeye gerek kalmazken vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19 test sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Sonuçlar T.C. kimlik numaraları ile e-Nabız sistemi üzerinden rahatlıkla öğrenilebilir. Bunun için arama motoruna e-Nabız yazılması gerekir. daha sonrasında gelen siteye T.C. kimlik numarası yazılarak giriş yapılır. Sistemde yer alan Covid-19 test sonuçlarım seçeneğine tıklayarak sonucu öğrenebilirsiniz.

Koronavirüs sonucu kaç günde çıkar?

Yapılan testler sonrasında sonuçlar 1 – 3 gün arasında çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı sonuç çıktığı anda sonucu kişinin e-Nabız sistemine aktararak hastanelerde ki yoğunluğu azaltmak için e-Nabız sistemde değişiklilere gitmiştir.

e-Nabız sistemine nasıl girilir?

  • e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin intenet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.
  • e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.
  • Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:
  • e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.
  • e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.

e-Nabız sağlık geçmişim

e-Nabız sisteminde aynı zamanda geçmiş tahlil sonuçları ve geçmiş muayeneler de görülmektedir. E-Nabız sistemine giriş yapan kişi son 2 muayenesini sistem üzerinden görüntüleyebilmektedir.

Aynı zamanda son 2 muayene bilgileri dışında tahlil sonuçları ve yazılan ilaçlarda sistemde görünmektedir. MHRS sistemi üzerinden alınan randevu bilgilerine de ulaşılabilen e-Nabız sistemi üzerinden muayene değerlendirmeleri ve puanlamaları da yapılabilir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:17
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E-NabızCovid-19 TestSonuçlarıöğrenme
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