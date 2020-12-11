Telefonla Covid-19 test sonucu öğrenilir mi? İnternetten e-Nabız covid19 sonucu öğrenme

Ülkemizde ki vaka sayılarının artmaya devam etmesi ile birlikte pek çok vatandaş hastaneye gitmeye korkar oldu. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar ise telefon ile Covid-19 sorgulaması yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı. Yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun kısa süre içerisinde e-Nabız sistemine düşmesi ise vatandaşları merak ettirdi.

e-Nabız’dan Covid-19 sonucu nasıl öğrenilir?

Koronavirüs sonucu kaç günde çıkar?

PCR testlerininnık için artık hastanelere gitmeye gerek kalmazken vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden Covid-19 test sonuçlarını nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. Sonuçlar T.C. kimlik numaraları ile e-Nabız sistemi üzerinden rahatlıkla öğrenilebilir. Bunun için arama motoruna e-Nabız yazılması gerekir. daha sonrasında gelen siteye T.C. kimlik numarası yazılarak giriş yapılır. Sistemde yer alan Covid-19 test sonuçlarım seçeneğine tıklayarak sonucu öğrenebilirsiniz.

Yapılan testler sonrasında sonuçlar 1 – 3 gün arasında çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı sonuç çıktığı anda sonucu kişinin e-Nabız sistemine aktararak hastanelerde ki yoğunluğu azaltmak için e-Nabız sistemde değişiklilere gitmiştir.

e-Nabız sistemine nasıl girilir?

e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin intenet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.

e-Nabız sağlık geçmişim

e-Nabız sisteminde aynı zamanda geçmiş tahlil sonuçları ve geçmiş muayeneler de görülmektedir. E-Nabız sistemine giriş yapan kişi son 2 muayenesini sistem üzerinden görüntüleyebilmektedir.

Aynı zamanda son 2 muayene bilgileri dışında tahlil sonuçları ve yazılan ilaçlarda sistemde görünmektedir. MHRS sistemi üzerinden alınan randevu bilgilerine de ulaşılabilen e-Nabız sistemi üzerinden muayene değerlendirmeleri ve puanlamaları da yapılabilir.