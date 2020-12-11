Telefonla Covid-19 test sonucu öğrenilir mi? İnternetten e-Nabız covid19 sonucu öğrenme

Ülkemizde ki vaka sayılarının artmaya devam etmesi ile birlikte pek çok vatandaş hastaneye gitmeye korkar oldu. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar ise telefon ile Covid-19 sorgulaması yapıp yapamayacağını araştırmaya başladı. Yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun kısa süre içerisinde e-Nabız sistemine düşmesi ise vatandaşları merak ettirdi.
e-Nabız’dan Covid-19 sonucu nasıl öğrenilir?
Koronavirüs sonucu kaç günde çıkar?
Yapılan testler sonrasında sonuçlar 1 – 3 gün arasında çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı sonuç çıktığı anda sonucu kişinin e-Nabız sistemine aktararak hastanelerde ki yoğunluğu azaltmak için e-Nabız sistemde değişiklilere gitmiştir.
e-Nabız sistemine nasıl girilir?
- e-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin intenet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Telefonunuza e-Nabız uygulamasını indirerek ya da https://enabiz.gov.tr/ adresinden e-Nabız sistemine giriş yapabilirsiniz.
- e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.
- Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:
- e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor.
- e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor.
e-Nabız sağlık geçmişim
e-Nabız sisteminde aynı zamanda geçmiş tahlil sonuçları ve geçmiş muayeneler de görülmektedir. E-Nabız sistemine giriş yapan kişi son 2 muayenesini sistem üzerinden görüntüleyebilmektedir.
Aynı zamanda son 2 muayene bilgileri dışında tahlil sonuçları ve yazılan ilaçlarda sistemde görünmektedir. MHRS sistemi üzerinden alınan randevu bilgilerine de ulaşılabilen e-Nabız sistemi üzerinden muayene değerlendirmeleri ve puanlamaları da yapılabilir.