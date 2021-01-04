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Tek yumurta ikizi nedir, nasıl olur? Tek yumurta ve çift yumurta ikizi farkları

İkiz bebek sahibi olmak isteyen çiftler tek yumurta ikizinin nasıl olduğunu ve çift yumurta ikiziyle farklarını merak ediyor. İşte tek yumurta ve çift yumurta ikizinin farkları.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:09
Tek yumurta ikizi nedir, nasıl olur? Tek yumurta ve çift yumurta ikizi farkları
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Çoğul gebeliklerde bebekler tek yumurta ikizi ya da çift yumurta ikizi olarak dünyaya gelmektedir. İkiz kardeşlerin her ne kadar aynı olması beklense de tek yumurta ya da çift yumurta ikizi olmaları onları birbirinden ayırmaktadır.

Tek yumurta ikizi ve çift yumurta ikizi nasıl olur?

Çoğul gebeliklerde birbirlerine neredeyse tıpa tıp benzeyen ikiz bebekler, birçok çftin hayallerini süsler. Çiftler ikiz bebekleri olması için birçok yöntem denese de bunda en önemli etken genlerdir. Çiftlerin geninde ikizlik bağının olması durumunda ikiz bebek sahibi olma şansları artıyor.

Çift  veya tek ikizi olarak doğan bebeklerin, çift yumurta ikizi olabilmesi için iki yumurtanın 2 adet sperm ile döllenmesiyle 2 zigot meydana gelir. Tek yumurta ikizlerinde ise yumurtayı tek bir spermin döllemesiyle oluşur.

Doğan bebeklerin tek yumurta ya da çift yumurta ikizi olmaları doğum esnasında doktor tarafından anlaşılmaktadır.

Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin farkları neler?

-Tek yumurta ikizlerinin cinsiyeti aynıdır, çift yumurta ikizlerinde cinsiyetler farklı olabilir.

-Tek yumurta ikizlerinde 1 zigot, çift yumurta ikizlerinde 2 zigot oluşur.

-Tek yumurta ikizlerinin genotip ve fenotipleri birebirdir.

-Tek yumurta ikizleri birbirine tıpa tıp benzer, çift yumurta ikizleri birbirine benzemeyebilir.

-Tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları aynıdır.

-Çift yumurta ikizlerinin plesenta ve su keseleri ayrıdır.



Son Güncelleme: 04.01.2021 12:09
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