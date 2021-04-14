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Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta taze mi, bayat mı?

Mutfaklardan eksik olmayan yumurta için merak edilen bir konu var. Yumurtanın bozuk olup olmadığının nasıl anlaşılacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin bilgileri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:18
Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta taze mi, bayat mı?
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Yumurtaların zaman içerisinde hava boşluğunun büyümesinden dolayı beyazlar incelir ve yumurta kalitesi düşer. Aksi olmadıkça da haftalarca bozulmaz. Yumurtanın taze mi bayat mı olduğundan şüphe ediyorsanız yapabileceğiniz birkaç yöntem var.

  1. Son kullanma tarihini kontrol edin

Yumurtaların tazeliğinden şüphe ediyorsanız öncelikle son kullanma tarihini kontrol etmeniz gerekmektedir. Tarihe göre bayat olup olmadığına karar verebilirsiniz.

  1. Koklayarak test edin

Yumurtayı koklayarak taze ya da bayat olduğuna karar verebilirsiniz. Eğer son kullanma tarihi geçtiyse bir de koklayarak bakabilirsiniz. Aldığınız kokunun kötü olması zaten yumurtanın bayat olduğunu gösterir. Yumurtayı bir tabağa kırdıktan sonra kokusu sizi rahatsız ettiyse tabağı da yıkayarak kaldırın.

  1. Görüntü olarak bakın

Koklamanın dışında görüntü olarak da iyi veya kötü olduğunu ölçebilirsiniz. Yumurta kabuğunda iken kabuğun çatlak, sümüksü, ya da pudralı olup olmadığını kontrol edin. Yumurtanın inceliği ya da çatlaklığı bakteri varlığını gösterebilir. Tozlu görünüm ise küfü gösterebilir. Bunun yanı sıra beyazların ve sarılarının rengini incelemek de bir başka yöntemdir.

  1. Yüzdürme testi yapabilirsiniz

Bir diğer yöntem ise yüzdürme testidir. Bu yöntem aynı zamanda civciv haline gelen döllenmiş yumurtanın yaşını belirlemek için de kullanılmaktadır. Bu yöntem için su dolu kaseye yumurtayı koyun. Eğer ki yumurta batarsa tazedir. Yukarı eğiliyorsa ya da yüzüyorsa bayatlamıştır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
YumurtaTazeBayat
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