Tatilde fit kalmanızı sağlayacak diyet programı ve fit kalmanın püf noktaları

Tüm bir kış boyunca yaz tatilinin hayalini kurup yaza fit girmek için spor ve diyet yapılıyor. Kışın sarf edilen bu enerji yazın yapılan tatilde heba oluyor. Ancak yaz tatilinde ufak noktalara dikkat ederek kilonuzu koruyabilir ve tüm kış verilen emeğinize sahip çıkabilirsiniz.

Yaz aylarında hava sıcaklığının da etkisiyle fazla su tüketimi yapılması kilo almayı engelleyen bir durumdur. Bu işi kolaylaştıran bir etkendir. Tüm kış uğraşılan fit vücut yapısını tatilde yapılacak ufak egzersizlerle korumak mümkün.

Tatilde fit kalmanın yolları nelerdir?

Tatilde vaktinizi eğlenmek, stres atmak ve tüm kışın yorgunluğunu atmak için kullanmak istersiniz. Ancak zamanınızı çok az bir kısmıyla fit vücudunuzu koruyabilirsiniz. Tatilde fit görünümünüzü korumanın püf noktalarını sizler için derledik.

İlk olarak beslenmenize dikkat edin ve sağlıklı beslenin.

Yaz mevsiminin avantajı olarak güneş ışınlarından faydalanın ve terlemeyle yağ yakın.

Tatilde dinlenmek yerine hareket edin gezin, denize girin.

Bol bol su tüketin.

Uyku düzeninize dikkat edin ve aşırıya kaçmayın.

Öğünleri atlamadan gerektiği kadar yemek yiyin ve mutlaka kahvaltı yapın.

İçeceklerin şeker oranı düşük olanlarını tercih edin.

Tatilde kilo alımına neden olan etkenler

Fit görünümünüzü korumak kolay ancak kilo almanıza neden olacak etkenleri de bilmeniz ve buna göre hareket etmeniz önemlidir. Tatilde genel olarak kilo almanıza neden olan etkenler şunlardır;

Açık büfede aşırı yemek,

Tatildeyiz bir haftadan bir şey olmaz diyerek kontrolsüz davranmak,

Aşırı tatlı tüketmek,

Az su tüketmek,

Öğünlere dikkat etmemek,

Yüksek miktarda alkol tüketmek.

Tatilde fit kalmanızı sağlayacak diyet programı

Tatilin keyfini çıkarıp aynı zamanda kolay ve sağlıklı bir diyetle vücudunuzu koruyabilirsiniz. Tatilde uygulayabileceğiniz diyet listesi şu şekilde;