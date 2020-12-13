Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile, tağşiş ve taklit yapan firmalar hangileri?

Gıda sektörü içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son araştırmalar neticesinde, elde edilen bilgiler halk ve basınla paylaşıldı. Toplamda 91 adet firmanın ürettiği ürünlerin 113 partisinde uygunsuzluklar tespit edildi. Bu uygunsuzlukların; hile, taklitte bulunma, tağşiş gibi tespitinde bulunulan bu sorunların bakanlığın resmi sitesinden paylaşıldığı dile getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olan, “ Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvarlar tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda; ürünün içeriğinde hileli veya taklit ve benzeri ürünlerin kullanıldığı kesinleştirilen firmaların(üreten ya da ithalinde bulunan); insanların yaşamını ve sıhhatini tehlikeye atacak kadar bozulmaya ve değişime uğratılmış olan ürünleri, gıdaları satmakta ya da üretmekte olan firmanın ismi, sattığı ürünün ismi, marka, parti ve seri numarasını içermekte olan bilgiler basının ve halka sunulmuştur.

2020 senesinde gıdalarda hile uygulayan ürünlerin hepsine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle;

Ülkemiz içinde gıda güvenirliğini sağlamak, gıdaların taklit edilmesini ve gıdalarda tağşişin önüne geçilmesi, bireylerin sıhhati ile tüketicilerin menfaatinin korunmasıyla birlikte sektörde yaşanmakta olan haksız rekabetin önüne geçilmesi için; gıda ve gıda ile temasta bulanan madde ve malzemelerin üretiminde, işlemesinde ve dağıtım sürecinin bütün aşamalarında resmi kontrol işlemleri Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde işlenmektedir.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu kanun çerçevesinde hazırlanmış, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvarlarda yapılan detaylı incelemeler sonucunda, üründe taklitte ya da tağşişte bulunulduğu kesin bir şekilde tespit edilen gıdaların üretimini ve ithalini; insanların yaşamlarını ve sıhhatlerini tehlikeye atmakta olan, bozulma göstermiş ve değişime uğratılmış gıdaların üreticisi ya da satanı konumunda yer alan firmaların ismi, satmakta/üretmekte oldukları ürünlerin adı, markası, seri/parti numarasının içerildiği detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından yürütülen firmaların otokontrol sistemi ve Bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller uygulamasının amacı;

*Tüketici sıhhatinin ve menfaatinin korunabilmesi,

*Tüketicilerin işbirliği ile firmaların üstünde bir denetim mekanizmasının işlenmesi ve firmaların “güvenilir gıda üretimine” teşvik etmek amaçlanıyor.

Bahsi geçen uygunsuzlukların bulunmasıyla; Bakanlığımız tarafından yapılan denetimlerle birlikte, tüketicilerin yapacağı ihbarlar, şikayetler Alo 147 Gıda Hattı ve CİMER tarafından yapılacak olan denetimlerde de büyük payı vardır. Bu açıdan dolayı tüketici bireylerin bu şikayetlerde bulunmaya devam etmesi, milletimizin sıhhatinin korunması için yaptığımız çalışmalar için çok önemlidir.

Ürünün taklidinde, tağşişinde bulunulduğu ya da ilaçların etken maddesinin ürünlere konulduğu anlaşıldığı/bulunduğu 91 şirketin, 113 adet parti ürünü Bakanlığımızın resmi web sayfasından kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle ilk kamuoyu duyurusunda bulunulduğu 2012 senesinden beri 1.609 adet firmanın 3.605 parti ürünü hakkında değerli vatandaşımızı bilgilendirdik.

Gıdalar ile ilgili, kamunun otoritesi görevi görmekte olan Bakanlığımız, yasalar ile verilen bütün yetkisini tereddüt etmeden kullanmaktadır. Amacımız ise gıdalarda güvenirliğin ve güvenin en üste sağlanması ve tüketicilerin sıhhatinin ve menfaatinin korunmasıdır. Bu konuda yaptığımız çalışmalar detaylı bir şekilde sürdürülmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.