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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ve şartları

Son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında gelen tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Vatandaşın merak ettiği nokta, tamamlayıcı sağlık sigortası neleri içeriyor? Sağlık sigortası olan SSK'lı vatandaş için mühim bir konu olurken şartları var mı? Soruların yanıtı haberimizde..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 02:04
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ve şartları
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Sigorta her birey için yaşamı boyunca en önce olması gerekenlerden biridir. Hayat boyunca birçok olanaktan özellikle sağlık alanında yararlanmak amacıyla en gerekli teminatlardandır. Son zamanlarda da araştırılan tamamlayıcı sağlık sigortasının neleri kapsadığını ve şartlarının neler olduğunu siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ne?

Devletinde destek verdiği bir sigorta çeşididir. SGK'lılar tarafından anlaşmaları olunan yerlerde geçmesi açısından da mühim bir konudur. Birçok tedavi için seçilebilen bir sigortadır. En önemli detayı ise özel hastanelerde kişilerin tedavi masraflarının kişiye yansıtılmadan tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında gerçekleşmesidir. Bunu hastaneye başvurmadan önce belirleyerek hareket ederseniz sonrasında sıkıntı yaşamazsınız, beklemediğiniz bir ödeme ile karşılaşmazsınız. 

Birçok çalışan bu sigorta kapsamında sorun çekmeden anlaşmalı olarak geçen hastanelerde yararlanabiliyor. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsadığı durumlar nelerdir?

Sağlık alanında karşılanacak her detay hasta için önemli bir adımdır. Burada da karşılanan durumları maddeliyoruz. 

Ameliyat öncesi ve sonrası tetkikleri içeren haller,

Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon gereken noktada alınması için sunulan hizmetler, 

Evde bakım tedavi sonrası evde kontrole gelinmesi,

Tıbbi malzeme konusunda ihtiyaçları karşılama,

Sunni uzuv halinde yardım, 

Ambulans hizmeti gibi..

Bütün bu saydıklarımızdan devlet güvencesiyle birlikte ücretsiz olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Kişi özel hastaneler üzerinden de bakım imkanı sağlayabilir. 




Son Güncelleme: 10.05.2021 02:04
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