Süt alerjisi nedir? Bebeklerde inek sütü alerjisi nasıl anlaşılır?

Günümüzde birçok bebekte süt alerjisine rastlanmaktadır. 1 yaşından küçük olan bebeklerde görülen süt alerjisi, vücutta sivilce ve döküntü gibi semptomlara neden olmaktadır.

Süt alerjisi nedir?

Bebeklerde süt alerjisinin belirtileri nelerdir?

Anne sütüyle beslenen 1 yaşından küçük bebeklerde görülen süt alerjisi, annenin süt ve süt ürünleri tüketmesiyle beraber anne sütünde süt proteini oluşturmaktadır. Ancak oluşan bu süt proteini bazı bebeklerde bağışıklık ve sindirim sisteminin tolere edemeyeceği düzeydedir. Süt proteinine karşı alerjen tepki gösteren bebeklerde, bu alerjinin gösterdiği etkiler farklıdır. Unutulmamalıdır ki annenin tükettiği besinlerde bulunan vitamin ve mineraller anne sütünün kalitesi ve içeriğini arttırdığından alerjiye neden olacak besinlerin tüketilmemesi gerekmektedir. Süt alerjisi yalnızca süt ve süt ürünleri tüketmekle oluşmamaktadır. Bebeğin alerjik durumuna göre bir kekin içerisindeki süt bile bebeğin alerjik tepki göstermesine neden olabilir.

Süt alerjisi bulunan bebeklerin her biri farklı belirtiler göstermektedir. Süt alerjisinin en yaygın belirtileri ise yüzde ve vücutta döküntü, geçmeyen pişik, huysuzluk, uykusuzluk, ishal ya da kilo alamama gibi sorunlardır. Bazı bebeklerde ise boğaz ağrısı, öksürük ve göz akıntısı gibi belirtiler de görülmektedir. Annelerin bu hususta dikkat etmesi gereken nokta bebeğin kakasıdır. Şayet bebeğin poposunda damar çatlaması ya da bağırsak problemi yoksa ve ince damar şeklinde kan görülüyorsa bu da süt alerjisinin nedeni olabilmektedir. Bebeğin süt alerjisi varsa ve anne süt ürünleri tüketmeye devam ediyorsa bebeğin kakasındaki kan artacaktır.

Süt alerjisi olan bebeklerde nelere dikkat edilmelidir?

Bebeklerin 1 yaşından önce bazı alerji testlerinde neye alerjisi olduğunu öğrenmek zordur. Ancak bebeğin alerjisi olduğu düşünülüyorsa bir hekime gidilir ve hekim anneden diyet uygulamasını talep eder. Alerjisi olan bebeğin annesi diyet yaparak bebeğin hangi besine alerjisi olduğu tespit edilmeye çalışır. Doktorlar genellikle annenin 1 ay boyunca süt ve süt ürünleri yemesini yasaklar.