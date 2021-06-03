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Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?

TV8’in sevilen, ilgiyle takip edilen programı Survivor, tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın bu sezonki en iyi isimlerinden olan Batuhan Karacakaya’nın annesinin koronavirüse yakalanması ise yarışmada bir belirsizliğe yol açtı. Batuhan’ın annesinin koronavirüse yakalanmasından dolayı başarılı yarışmacının geleceği merak konusu oldu. Batuhan Karacakaya, Survivor’dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 19:22
Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?
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TV8’de yayınlanan ve büyük bir heyecanla devam eden Survivor programında, Batuhan Karacakaya belirsizliği yaşanıyor. Annesinin koronavirüse yakalanmasından dolayı Batuhan Karacakaya’nın yarışmaya devam edip etmeyeceği, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Batuhan’ın yarışmadaki geleceğinin ne olacağını izleyenler merakla beklerken, Batuhan’ın yarışmadan ayrılacağı iddia edildi.

Batuhan Karacakaya yarışmadan ayrılacak mı?

Bu sezonun en iyi isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya’nın yarışmadan ayrılacağının iddia edilmesi, yarışmanın takipçilerinde şok etkisi yarattı. Annesinin korona olması sebebiyle yarışmadan ayrılacağı iddia edilen Batuhan’ın geleceği henüz belirsiz. Batuhan’ın Survivor’a devap edip etmeyeceği bilinmezken, Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a annesinin korona olduğunu söyleyip söylemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan KaracakayaSurvivorTv8Acun Ilıcalı
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