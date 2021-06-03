Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?

Batuhan Karacakaya yarışmadan ayrılacak mı?
Bu sezonun en iyi isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya’nın yarışmadan ayrılacağının iddia edilmesi, yarışmanın takipçilerinde şok etkisi yarattı. Annesinin korona olması sebebiyle yarışmadan ayrılacağı iddia edilen Batuhan’ın geleceği henüz belirsiz. Batuhan’ın Survivor’a devap edip etmeyeceği bilinmezken, Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a annesinin korona olduğunu söyleyip söylemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.
Son Güncelleme: 03.06.2021 19:22