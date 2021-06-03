Survivor Batuhan Karacakaya yarışmaya devam edecek mi, ayrılacak mı? Batuhan Karacakaya korona mı oldu?

Batuhan Karacakaya yarışmadan ayrılacak mı?

’de yayınlanan ve büyük bir heyecanla devam edenprogramında,belirsizliği yaşanıyor. Annesinin koronavirüse yakalanmasından dolayı Batuhan Karacakaya’nın yarışmaya devam edip etmeyeceği, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Batuhan’ın yarışmadaki geleceğinin ne olacağını izleyenler merakla beklerken, Batuhan’ın yarışmadan ayrılacağı iddia edildi.

Bu sezonun en iyi isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya’nın yarışmadan ayrılacağının iddia edilmesi, yarışmanın takipçilerinde şok etkisi yarattı. Annesinin korona olması sebebiyle yarışmadan ayrılacağı iddia edilen Batuhan’ın geleceği henüz belirsiz. Batuhan’ın Survivor’a devap edip etmeyeceği bilinmezken, Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a annesinin korona olduğunu söyleyip söylemeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor.